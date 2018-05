Mastercard supera estimaciones de ganancias por mayor gasto de consumidores

Las acciones de la compañía operaban con un alza de 2,27% a US$ 185,9 tras el inicio de sesión en la bolsa de Nueva York.



El volumen bruto en dólares en Estados Unidos (GDV) —el valor de las transacciones procesadas en el país norteamericano, que también es el principal mercado de Mastercard— aumentó un 10,5% a US$ 419.000 millones.



Un ascenso en el uso internacional de tarjetas de crédito también ayudó al alza de 31,8% en los volúmenes transfronterizos tras su conversión a dólares.



La ganancia neta de Mastercard Inc subió a US$ 1.490 millones, o US$ 1,41 por acción, en el primer trimestre que finalizó el 31 de marzo, frente a la utilidad de US$ 1.080 millones, o US$ 1 por papel, registrada en el mismo periodo del año anterior.



Excluyendo ítems extraordinarios, la compañía con sede en Nueva York ganó US$ 1,50 por acción, superando las proyecciones de los analistas de US$ 1,25 por título que arrojó un sondeo de Thomson Reuters I/B/E/S.



Los gastos operacionales escalaron un 43% a US$ 1.760 millones, en parte debido a inversiones de la compañía. La facturación total aumentó 31% a US$ 3.580 millones.



[EN BASE A REUTERS]