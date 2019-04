La mayor productora mundial de marihuana, la canadiense Canopy Growth, compra a su rival estadounidense Acreage Holdings

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El acuerdo da a Canopy derecho a adquirir el total de las acciones de la estadounidense Acreage por US$ 3.400 millones, según explicaron las dos empresas en un comunicado.



La operación supone una clara apuesta por la legalización de la marihuana en Estados Unidos por parte de Canopy, considerado el mayor productor legal de la sustancia en todo el mundo.



"Hoy anunciamos una transacción compleja con un simple objetivo. Nuestro derecho a adquirir Acreage asegura nuestra estrategia de entrada en Estados Unidos tan pronto como haya vías permitidas a nivel federal", señaló el presidente y consejero delegado de la compañía canadiense, Bruce Linton.



Canopy pagará de forma inmediata US$ 300 millones a los accionistas de Acreage, mientras que el resto se desembolsará si finalmente se completa la operación.



Por el momento, las dos empresas seguirán trabajando de forma separada, dado que Canopy se expondría a problemas legales de convertirse en dueña de una compañía cuyas actividades no están autorizadas por las leyes federales de Estados Unidos.



Las acciones de las dos compañías se dispararon tras anunciarse el acuerdo, con los títulos de Canopy subiendo más de un 6% y los de Acreage más de un 8%.



Acreage, con sede en Nueva York, es propietaria de varios negocios de producción y venta de marihuana en estados del país que han legalizado la sustancia para uso recreativo o médico.



Canopy, por su parte, está considerada como la mayor empresa de marihuana a nivel mundial y el pasado año recibió una inyección de 4.000 millones de dólares de parte del gigante de las bebidas Constellation Brands, grupo que fabrica entre muchas otras la cerveza Corona.



