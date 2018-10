McDonald's compensa debilidad en Estados Unidos con fortaleza a nivel global

Las acciones de la compañía subían más de un 5% ayer, ya que el componente del Dow Jones también superó las previsiones de su principal indicador de ganancias y reportó que las ventas en sus mercados desarrollados fuera de Estados Unidos crecieron un 5,4 por ciento.



Las cadenas de restaurantes han estado compitiendo en Estados Unidos por una mayor porción de un mercado abarrotado que actualmente ofrece menús a bajo costo y descuentos en bebidas.



Esto ha presionado las ganancias de las empresas del sector, lo que ha llevado a McDonald's a modernizar sus restaurantes en Estados Unidos con locales que usan pantallas táctiles para los pedidos y la venta de hamburguesas frescas en lugar de usar carne congelada, en un intento por justificar precios más altos.



Analistas dicen que las grandes operaciones de la compañía en Reino Unido, Australia y Francia se han modernizado más rápido, y durante mucho tiempo han estado orientadas a un precio ligeramente más alto y a un grupo demográfico más rico que en Estados Unidos.



Las ventas comparables a nivel global aumentaron un 4,2%, superando una estimación promedio de 3,72%.



"Los mercados internacionales líderes, que se encuentran en etapas posteriores de reestructuración, y los esfuerzos para una modernización digital y en los menús con respecto a Estados Unidos siguen siendo un punto brillante", dijo Andrew Charles, analista de Cowen.



Los precios más altos impulsaron un aumento del 2,4% en las ventas comparables en Estados Unidos con respecto hace más de un año, pero ese fue el crecimiento más lento en seis trimestres y menor a un pronóstico de consenso del 2,55%, según estimaciones de Refinitiv.



Los ingresos generales de la cadena de comida rápida más grande del mundo cayeron en el trimestre un 7% a US$ 5.370 millones, principalmente debido a la estrategia de McDonald's de vender franquicias para ahorrar costos generales.



La ganancia operativa total cayó un 21% en el tercer trimestre debido a una fuerte inversión en materia de modernización de Estados Unidos. La utilidad neta cayó un 13% a US$ 1.640 millones, o US$ 2,10 por acción, en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, superando las expectativas de US$ 1,99 por papel.



McDonald's también anunció que abrirá una red de 600 restaurantes en 2018.



[EN BASE A REUTERS]