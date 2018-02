McDonald’s reducirá en 600 calorías su Cajita Feliz

A partir de junio de este año, McDonald’s removerá de su Cajita Feliz la hamburguesa más icónica de su menú: la hamburguesa con queso. Este no será el único cambio que realizará la empresa, sino que además reformulará el batido de chocolate, un clásico del menú infantil en otros países, para quitarle azúcar agregado, según anunció la empresa en un comunicado.



Esto no significa que quien desee seguir consumiendo estos productos tenga de dejar de hacerlo, pues seguirán disponibles en el caso de que los padres los soliciten.



Ambas modificaciones, que se aplicarán en una primera instancia en Estados Unidos y luego se expandirá gradualmente al resto de los países, buscan fomentar hábitos saludables y reducir la cantidad de calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos. En total, McDonald's prevé reducir en 600 calorías la Cajita Felíz.



Para alcanzar este objetivo, pretenden además incentivar el consumo de frutas, verduras, productos lácteos y agua. "Esta iniciativa convierte a McDonald’s en la primera gran compañía de restauración en dirigir sus esfuerzos a facilitar a los consumidores la toma de decisiones informadas, la necesidad de ingerir proteína animal y vegetal, y promover el incremento del consumo de frutas, verduras, productos lácteos y agua", afirma el comunicado.



La meta fijada para alcanzar su propósito está fijada en el 2022, año en que pretenden que la mitad de sus menús infantiles no superen las 600 calorías, de las que solo un 10% procederán de grasas saturadas y otro porcentaje de azúcares añadidos.



