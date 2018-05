En medio de la liquidación de sus tiendas, Toys "R" Us rematará hasta su nombre

De acuerdo a las opiniones de los abogados involucrados en la quiebra de la famosa cadena de jugueterías norteamericana Toys "R" Us, la liquidación del minorista "es la más grande de la historia".



No solo juguetes, accesorios y todos los productos de sus tiendas se rematan con descuentos de hasta un 80%, sino que ahora como parte del proceso de liquidación se sumarán la subasta de sus listas de clientes, registro de bebés y hasta su propio nombre, lo que significa la oferta de toda su propiedad intelectual, incluido su negocio de e-commerce en EE.UU.



Para llevar a cabo esta venta, que se realizará el próximo 18 de junio en caso de que un juez de quiebras apruebe las condiciones, Toys "R" Us contrató a la entidad financiera Consensur Advisor Services para vender la propiedad intelectual de la empresa, con un acuerdo de pagar al banco de inversión un 1% del precio alcanzado en esta venta.



