Megacash, un préstamo de $150.000 con una tasa muy conveniente para reformar tu hogar

La pandemia convirtió los hogares en oficinas, los comedores en escuelas, los dormitorios en plazas de juegos y los livings en gimnasios. En este contexto, muchas personas tuvieron que introducir cambios tanto en su mobiliario como en reformas edilicias o climatización en sus viviendas.



Para hacer frente a esta situación, los préstamos se posicionan como un gran aliado. Para aportar en este punto, Cash lanza Megacash, una promoción que consta de un crédito personal de $150.000 a pagarse en 15 cuotas de $15.000. Además, quienes lo soliciten entre abril y junio participarán del sorteo de un Renault Kwid 0 km.



“Lanzamos un producto muy atractivo, con una tasa muy conveniente y con un incentivo adicional de la posibilidad de ganarse un auto”, remarcó la gerente de Marketing y Comunicaciones de Cash, Analía Arbuet.



El foco en el cliente es uno de los valores de Cash. De hecho, uno de los principales motivos por los que una persona pide un préstamo es para reformar el hogar por lo que crearon un plan conveniente para los uruguayos.



“Buscamos brindar calidad de vida en la vivienda, que es lo que estamos disfrutando más. Son los pequeños lujos de ahora. Me hago un mini escritorio para trabajar más cómoda, me compro una buena silla para cuidarme la espalada. En otro nivel, ayudar a hijos a desarrollar sus proyectos, realizar la tantas veces postergada reforma en casa. Ese tipo de situaciones son comunes ahora y mucha gente necesita una ayuda”, explicó.



La financiera ofrece esta promoción que permite “adelantar bienestar”. “Es uno de los principales atributos que tiene el crédito, uno puede disfrutar el producto mientras lo va pagando. Posibilitamos que uno no tenga que esperar a juntar determinado dinero, que puede llevar tiempo, para recién ahí hacer la inversión”, afirmó Arbuet.

diferencial Trato personalizado

Al momento de optar por una entidad financiera son muchos los factores a evaluar. Con 24 años operando en el mercado local y 40 sucursales, Cash se destaca por su trabajo personalizado.



“Analizamos la situación particular de todas las personas, hay un capital humano muy desarrollado que evalúa toda la integralidad del cliente. No se trata de un algoritmo matemático en una computadora que te dice cuánto dinero te podemos prestar. En Cash se valora el buen historial y se analiza caso a caso, cada crédito y no hay una regla”, puntualizó la gerente de Marketing y Comunicaciones.



En este punto, Arbuet aclaró que la tecnología está presente pero el valor humano es lo primordial: “Esa parte humana, cálida y de escuchar es una de las principales razones por las que la gente elige a Cash”.



Para facilitar la gestión, la empresa otorga préstamos a través de todas las vías posibles: la presencial, por teléfono, por Whatsapp y por la web. “La gente puede ir a una sucursal y charlar o si prefiere hacerlo desde su casa puede chatear con nosotros y pedir el préstamo por Whatsapp. Nosotros tenemos una gran cantidad de clientes que están eligiendo este canal como el principal para interactuar con nuestra marca”, contó la ejecutiva.



Este año, la apuesta es seguir sumando nuevas sucursales con la apertura próxima en Colonia de Sacramento.

Los interesados en el crédito Megacash, ingresar aquí.