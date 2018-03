¿Lo mejor para llenar el Panini es intercambiar figuritas?

Faltan menos de 100 días para el Mundial y ya comenzó la fiebre por todo lo relacionado al mayor evento deportivo, entre ellos, el álbum Panini. No es fácil lograrlo la meta de llenarlo en su totalidad y muchos comienzan a armar estrategias para conseguirlo.



Para encontrarla, The Economist consultó a matemáticos partiendo del hecho de que tras comprar el álbum, el primer paquete de adhesivos -en donde vienen 5- tiene una probabilidad 640/640 de contener una figura que no se tiene.



Obviamente, conforme se avanza en completar el ejemplar, las probabilidades de abrir un paquete de figuras y encontrar aquella que te falta se va alargando.



Entonces, en promedio, y de acuerdo a dos matemáticos de la Universidad de Ginebra, el número de paquetes que se tendría que comprar para rellenar esos espacios que faltan sería 899.



No obstante, aunque de por sí esto no desanime a los coleccionistas, implica un gasto en el que no es necesario incurrir.



En ese sentido, The Economist se refirió a un análisis realizado en el año 2010 en el cual los matemáticos Messrs Sardy y Velenik tomaron el papel de "regulador" verificando la distribución de las figuras para un álbum de 660 adhesivos vendido en Suiza para la Copa del Mundo del mismo año.



De su muestra de 6.000 calcomanías, esperaban ver cada figura 9.09 veces en promedio (6000/660). Los especialistas probaron para ver si las fluctuaciones reales alrededor de este número eran consistentes con la distribución esperada de las pegatinas, y descubrieron que sí.



Pero, ¿qué significa eso para los coleccionistas?



Según se sugirió en The Economist, lo ideal sería crear un mercado para que ellos intercambien las figuras que no desean. En ese sentido, los expertos Sardy y Velenik consideran que un grupo de 10 personas, intercambiando pegatinas de forma eficiente y aprovechando la práctica de Panini de vender las 50 pegatinas faltantes por encargo, necesitarían solo 1.435 paquetes entre ellas para completar sus 10 álbumes.

