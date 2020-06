El mercado de trabajo actual: sus tendencias y demandas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mercado laboral uruguayo tiene un gran desafío por delante. En el primer trimestre del año, se visualizó una caída drástica en la demanda laboral por parte de las empresas y se procesaron 130.000 solicitudes de seguro de paro por el Coronavirus, según el Monitor Laboral de Advice.

A su vez, la modalidad de trabajo remoto aumentó significativamente en los últimos meses, tras la declaración de la emergencia sanitaria por el Gobierno nacional al confirmar los primeros casos de COVID-19 en el país.

Frente a este escenario, el rol de los líderes de RR.HH. cobró especial relevancia para determinar el futuro de las organizaciones.

Los responsables del área deben ocuparse del bienestar de los colaboradores, brindarles apoyo y contención, mientras se encargan de supervisar un “experimento gigantesco de trabajo a distancia”. Además, en el peor caso, son quienes tienen que considerar cuándo y cómo desvincular parte de la fuerza laboral en este difícil contexto.

Así lo señaló una reciente publicación de The Economist titulada: The coronavirus crisis thrusts corporate HR chiefs into the spotlight.



En definitiva, señala el artículo, los profesionales de capital humano buscan gestionar exitosamente lo más valioso de la organización, que son las personas que la integran.

La importancia que adoptó esta profesión se tratará mañana jueves a las 9:00 horas en el evento virtual “Mercado Trabajo”, que conforma la segunda charla del ciclo gratuito Viviendo en el Futuro que lanzaron El País y El Empresario.

En esta oportunidad, se profundizará además sobre las tendencias y demandas que se visualizan en el rubro a través de la mirada de tres expertos en la materia.

El evento contará con la exposición de destacados referentes tales como Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de Universidad ORT, director de TryoLabs, Intermedia y board member de Endeavor; Lorena Palmieri, gerente de Capital Humano en Farmashop; y Enrique Herrera, director de Gestión Humana y Relaciones Institucionales de Ta-Ta.

El primero en exponer será Mangarelli, quien disertará sobre el trabajo remoto, la potencialidad de la tecnología en este contexto y cómo los negocios lograron adaptarse en los últimos meses. Además, se presentarán los casos de dos empresas de cobertura nacional de gran porte como lo son Farmashop y Ta-Ta.

Tanto en el turno de Palmieri como en el de Herrera se ahondarán en las transformaciones que experimentaron sus respectivas organizaciones, su cultura empresarial, buenas prácticas a desarrollar y los desafíos que tienen por delante, entre otros temas.

Revalorización del líder

En este escenario, en el que el rol del líder de gestión humana se está revalorizando y convirtiendo en un agente de cambio, los expertos contarán sobre su experiencia y analizarán cómo diseñar políticas internas para ayudar a las empresas a en este proceso de transformación organizacional.

Y es que las empresas tienen que buscar la forma de volver a ser sustentables, generar negocios nuevos, explorar otros nichos de mercado para salir victoriosos de este contexto.

El País, como generador de contenidos y medio líder de Uruguay, busca dar una visión sobre la situación actual del mercado trabajo a través de expertos en el área. Además, se ofrecerán datos de fuente propia del mercado.

La charla será conducida y moderada por la editora de El Empresario, Marcela Dobal, y se transmitirá vía streaming. Es abierta y gratuita, pero requieren de previa inscripción porque sus cupos son limitados.

Las personas interesadas pueden anotarse en el sitio web: eventosvirtuales.elpais.com.uy.

El evento virtual “Mercado Trabajo” cuenta con el patrocinio de BBVA, Antel, Universidad ORT, DAC, BelHouse y Acceso Fácil.

Una experiencia única

Se trata de una experiencia diseñada especialmente para este contexto. Los asistentes no serán meros espectadores sino que tendrán la posibilidad de interactuar con los moderadores y otros participantes convirtiéndola en una oportunidad única para sumergirse en el tema, además de hacer networking. Tal como sucedió en la charla anterior, la plataforma permitirá recorrer virtualmente los diferentes stands de los auspiciantes para tener una experiencia completa.

El ciclo de eventos virtuales de El País nace con el objetivo de seguir en contacto con su audiencia, brindar información y comunicar a través de todas las plataformas disponibles.