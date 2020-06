Mercado de trabajo: casos de empresas, transformaciones y lo que quedará pos-COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia cambió muchos aspectos de la vida de las personas, la forma de comunicarse, de estudiar y trabajar. Hoy el trabajo a distancia es una realidad pero, para que ésta fuera posible, la mayoría de las empresas tuvieron que reconvenir sus procesos, estructura y modalidad por completo, en tan solo 15 días.

Cómo hicieron las organizaciones para adaptarse a esta nueva realidad, cuáles son los puntos clave para sortear con éxito este desafío y qué tendencias visualizan que se instalen en el mercado de trabajo fueron algunas de los temas que se abordaron ayer en el evento virtual “Mercado Trabajo”. Se trata de la segunda charla del ciclo Viviendo en el Futuro, que lanzaron El País y El Empresario.

Conducido por la editora Marcela Dobal, el panel de expositores lo compuso Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de Universidad ORT, director de TryoLabs, Intermedia y board member de Endeavor; Lorena Palmieri, gerente de Capital Humano en Farmashop; y Enrique Herrera, director de Gestión Humana y Relaciones Institucionales de Ta-Ta.

Mangarelli inició su presentación exponiendo que se transita un momento de transformación tanto a nivel personal como profesional enfocándose en la velocidad en que sucedieron. “Cambios que llegarían en tres o cinco años se dieron en dos semanas. Es como si hubiésemos acelerado el tiempo y viajado hasta La Pedrera en 59 segundos. Ese es el tipo de transformación y es el tipo de aceleración por el que hemos pasado”, graficó el decano.

Señaló la generalización del trabajo remoto como uno de los más visibles. “La productividad va con nosotros, ya no está necesariamente asociado a un lugar físico”, aseguró Mangarelli, quien se desempeñó por años como director de Tecnología para Microsoft Latinoamérica liderando un equipo global 100% remoto.

Esta transformación induce a un mercado de trabajo más competitivo, que genera desafíos globalizados, porque ya no importa donde uno esté.

Así, la educación pasa a ser uno de los activos, valores, más importantes, señaló el académico. “La formación y la educación no es algo que termina en un momento sino que hoy más que nunca la educación es un continuo en el tiempo, en el que no solo evolucionamos sino que desarrollamos y construimos nuevas habilidades”, indicó.

Pos-COVID, proyectó, las personas habrán cambiado sus expectativas y estándares como colaboradores. Organizar su tiempo, minimizar el tiempo de traslado hacia el trabajo, poder equilibrar su libertar con la responsabilidad serán algunos de los puntos que priorizarán.

Adaptarse a los cambios

Palmieri, por su parte, contó que Farmashop experimentó cambios muy importantes en los últimos meses. Su canal de ecommerce creció en este período un 300%, mientras que la atención telefónica un 30%. “La demanda del cliente era distinta por lo que tuvimos que adaptarnos y acompañar rápidamente la transformación del negocio”, recordó.

“Fue un reto pensar el espacio digital como espacio de trabajo porque tradicionalmente somos una tienda presencial. Eso trajo algunas oportunidades y algunos desafíos”, agregó.

"La única constante es el cambio" Lorena Palmieri

En este proceso, el 15% de los colaboradores comenzaron a trabajar de forma remota lo que implicó que algunos se adaptaran a una nueva modalidad y otros a nuevos puestos. Para acompañarlos, se capacitó de forma online a las personas y se mantuvo en constante contacto a través de las herramientas de comunicación digitales.

“La clave sin duda es comunicar, comunicar, comunicar”, puntualizó Palmieri sobre cómo sobrellevar con éxito este período.

Palmieri expresó que una característica de su negocio es "adaptarse a los cambios" y en el contexto de pandemia se aceleraron, aún más, esos procesos de transformación. “Vamos a seguir cambiando, adecuarnos a esta nueva realidad y a lo que el contexto nos exige”.

La cultura lo es todo

Herrera, en su turno, se centró en la relevancia de la cultura en una organización para sobrellevar los tiempos difíciles. “Cuando estalla la pandemia, se vivió un momento de incertidumbre, miedo, donde la estrategia que habíamos definido ya no nos servía porque las acciones definidas parecían de otra época. Tuvimos que tomar una decisión”, contó el director de Gestión Humana y Relaciones Institucionales de Ta-Ta.

En ese instante afloró la cultura, los valores, los comportamientos y hábitos de su ADN: “bajar el costo de vida del Uruguay”. Este propósito fue lo que les permitió volver a enfocarse.

En este punto, remarcó que la cultura tienen que vivirla todos los trabajadores. “Por eso es importante la participación de los colaboradores, porque sin colaboración no hay involucramiento, sin eso es muy difícil generar ese compromiso”, sostuvo.

Agregó que una de las acciones que se hicieron fue tener reuniones diarias para ver cómo se sentían las personas y apoyarse entre sí en las distintas situaciones que uno puede estar atravesando. “Todas las crisis tienen un impacto emocional que pocas veces es atendido”, aseguró.

Más flexibilidad, más beneficios

“La pandemia desmitificó que el home office era para no trabajar, sino que es una modalidad más de trabajo y fundamental en estos tiempos”, remarcó Herrera. Ta-Ta la ofrece desde hace un año y al momento de plantearse comenzar a aplicarla hubo algún reparo sobre si la persona realmente cumpliría sus tareas, detalló.

“Está comprobado que el que no trabaja en la casa no lo hace en la oficina tampoco. Que la persona esté sentado en su silla frente a su computadora no significa que esté trabajando, es un tema de confianza”, sostuvo.

Mangarelli concordó con este punto y agregó que aplicarlo de forma adecuada requiere de disciplina. “El trabajo a distancia sin disciplina no funciona”. Respecto a las largas jornadas laborales que a veces se generan con esta modalidad explicó que es vital acordar marcos de trabajo con el resto del equipo para estar todos alineados y no se generen choquen.

Los desafíos que enfrenta nuestra economía, el próximo

El 2 de julio, será el turno del tercer y último evento que se denomina “Los desafíos que enfrenta nuestra economía”. Como sus antecesores, contará con expertos en la materia que analizarán la actual situación económica del país, de las empresas y cómo reactivar la actividad en los próximos meses.

El panel de expositores se compondrá del empresario Carlos Lecueder (director del Estudio Lecueder); Marcos Guigou (director de Agronegocios Del Plata, el principal grupo agrícola-ganadero de Uruguay); y Agustín Iturralde (director del CED y profesor de Economia y Sociedad Uruguaya).



Las charlas son abiertas y gratuitas, pero requieren de previa inscripción porque sus cupos son limitados. Las personas interesadas pueden anotarse en el sitio web: eventosvirtuales.elpais.com.uy.