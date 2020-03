Mercado Libre compró Lagash, una empresa de software que opera en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mercado Libre decidió avanzar un paso más en el segmento del software. La empresa fundada en 1999 por Marcos Galperin anunció hoy la compra de Lagash, una firma dedicada al desarrollo tecnológico que nació en la Argentina y opera en toda América Latina.

Según informó Mercado Libre, con esta operación incorporará a su plantel a 350 personas que trabajan en las oficinas que Lagash opera en la Argentina, México, Chile, Colombia y Uruguay. El objetivo, indicó en un comunicado, es "expandir la capacidad de gestión de proyectos de IT".



Mercado Libre, la empresa más valiosa de la Argentina con una capitalización de mercado que actualmente supera los US$ 27.370 millones, cuenta con más de 3.400 desarrolladores de software en la región. Según anunciaron, la adquisición de esta nueva compañía, la mayor en sus 20 años de historia, le permitirá abrir nuevos centros de desarrollo en la región (México, Chile y Colombia) y ampliar su plantel local. El monto por el cual se completó la operación no fue detallado públicamente.



Lagash es una empresa fundada en 2001, que hace un tiempo ya trabajaba como proveedor de Mercado Libre. Especializada en el segmento bancos, fintech y seguros, trabajaba con grandes entidades financieras y otras firmas del segmento retail, como Cencosud.



"Esta adquisición suma talento y capacidad de ejecución a nuestros equipos de tecnología. Muchos de sus desarrolladores ya venían trabajando con nosotros junto a los equipos internos en las diferentes unidades de negocio como el marketplace, pagos, envíos y créditos", dijo Daniel Gándara, Vicepresidente de IT de Mercado Libre.



Según Gándara, alrededor de 200 de los desarrolladores de Lagash están basados en la Argentina. "La gran mayoría ya estaban trabajando en distintas iniciativas con nuestros equipos. pero un porcentaje no menor sigue ocupado con otros clientes anteriores. Van a terminar esos proyectos y a partir de ahí sí van a estar 100% abocados a Mercado Libre", dijo el ejecutivo. Según estimó, el proceso se completará durante el segundo semestre del año.



Por su parte, Federico García, CEO de Lagash, dijo que las conversaciones con la empresa fundada por Galperin comenzaron hace alrededor de un año. "Veníamos creciendo fuertemente y en un momento empezamos a buscar capital para mantener ese crecimiento. Una de las puertas que tocamos fue Mercado Libre. Nos sentimos cómodos y empezamos a pensar en trabajar solo para ellos y así llegamos esta situación", afirmó el ejecutivo, que a partir de esta operación asumirá como director de Mercado Libre.



Actualmente, Mercado Libre tiene 10.000 empleados en toda la región, y de ese total unos 3.400 son desarrolladores de software. Argentina es el país que alberga a la mayor cantidad, con 2700 en diferentes oficinas en Buenos Aires y el interior.