Michael Jackson lidera listado de celebridades fallecidas que más dinero siguen generando

A pesar de haber muerto hace nueve años debido a una sobredosis, Michael Jackson lidera una vez más la lista de las celebridades que más dinero siguen generando una vez que ya fallecieron.



Con ganancias de US$ 400 millones en un año, el "rey del pop" logró esa cantidad principalmente debido a la venta de su porcentaje en EMI Music Publishing, además de proyectos musicales y para la televisión.



A la estrella de la música pop le sigue el "rey del rock", Elvis Presley, que falleció hace 41 años de un ataque al corazón y aun así llega al segundo lugar de la lista. Con US$ 40 millones ganados durante el año, sigue moviendo más de un millón de álbumes cada año.



En tercer lugar está el golfista estadounidense Arnold Palmer, quien murió a los 87 años de problemas al corazón y sigue generando ingresos por sus líneas de alcohol, con US$ 35 millones en la lista. Le sigue el creador de Snoopy, Charles Shulz, que murió hace 18 años y ganó US$ 34 millones en un año. Terminando el top five del heterogéneo grupo está el músico jamaicano Bob Marley, con ganancias de US$ 23 millones, con productos que incluyen audífonos y accesorios para fumar.



El ranking , realizado por Forbes, también incluye nombres como Marilyn Monroe, Prince, Hugh Hefner y el único que se unió a la lista este año: el rapero XXXTentation, que fue asesinado en junio de este año.