Michael Jackson: ponen en venta su rancho de Neverland

Han pasado diez años de la muerte de Michael Jackson y aún no se puede vender su famoso rancho de Neverland, en California. Hoy la propiedad está nuevamente en venta, por la suma de US$ 69 millones.



Este rancho fue construido en 1982 y diseñado por Robert Altevers. Tiempo después lo adquirió el “rey del pop” y vivió allí por más de quince años.



La propiedad incluye una casa principal de estilo francés-normando de 12,598 pies cuadrados con seis habitaciones, siete baños y dos baños y medio.



Y no solo eso. Más allá de la casa principal, hay varios edificios en la propiedad, que incluyen tres casas de huéspedes separadas, un cine de 5.500 pies cuadrados con un escenario y varios establos.