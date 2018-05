Millonaria subasta de colección Rockefeller bate siete récords mundiales

La venta de la pintura "Joven con una cesta de flores", perteneciente a la época rosa del español Pablo Picasso, por US$ 115 millones fue sin duda la protagonista de la esperada subasta de cientos de artículos que pertenecieron al fallecido empresario y filántropo estadounidense David Rockefeller y su esposa Peggy.



Piezas de arte de los siglos XIX y XX alcanzaron una recaudación de más US$ 646 millones en poco más de dos horas este martes en Nueva York -US$ 100 millones por sobre las estimaciones más auspiciosas- en la primera de varias noches dedicadas al remate de los 1.500 lotes de la colección y que continuarán hasta el viernes.



Con lo conseguido hasta ahora, la subasta no solo es la mayor colección privada en salir a la venta y la más recaudadora de la historia, sino que siete obras superaron la barrera de los US$ 30 millones. Además se lograron batir récords mundiales de venta para cuadros pintados por Monet, Matisse, Corot, Delacroix, Seguin, Morandi y Redón, los que se vendieron hasta por US$ 84 millones en el caso de Monet.