La mitad de la fortuna del fundador de Ikea será donada al agro

El pasado 28 de enero el multimillonario fundador de Ikea, Ingvar Kamprad, falleció dejando una fortuna que lo hacía parte de las 500 personas más ricas del mundo, y sin un dueño claro.



Sin embargo, este miércoles se dio a conocer que la mitad del patrimonio del magnate sueco, la parte que no irá a sus tres hijos e hijastra, será canalizada a través de la fundación familiar para estimular la actividad económica en las zonas rurales del norte de Suecia, especialmente en su región natal de Samaland.



Pese a que ya se habla de que el dinero destinado a la organización benéfica servirá para expandir sus tareas a nuevas regiones dentro del país nórdico, aún no se sabe a cuánto asciende este monto, ya que pese a que se habla de que su fortuna personal alcanzaría apenas los US$ 91,5 millones, cifra no ha sido confirmada debido al complejo entramado de sociedades de su patrimonio.

