Los modelos de autos más seguros para 2019

Al momento de elegir un nuevo vehículo, la seguridad siempre es un punto importante que los consumidores tienen en cuenta. Es por eso que el Insurance Institute for Highway Safety de Estados Unidos -organización sin fines de lucro-crea anualmente un listado con los autos más seguros para el año siguiente.



La nómina para 2019 ya está publicada e incluye 57 modelos de autos, 30 de ellos en la categoría "Top Safety Pick+", la mejor evaluada.



En ella, Subaru lidera el listado con siete modelos dentro de los más seguros. Ellos son el Ascent, Crosstrek, Impreza sedán y wagon, Legacy, Outback y WRX.



El grupo completo contempla evaluaciones psara autos pequeños, medianos y grandes, con distinciones por modelo y si eran de lujo o no.



Sin un orden en particular, los treinta vehículos que fueron mejor evaluados fueron el Honda Insight, el Hyundai Elantra, el Kia Forte, el Kia Niro híbrido, el Kia Niro híbrido plug-in, el Hyundai Sonata, Kia Optima, Toyota Camry, el Genesis G70 y el Lexus ES, el Toyota Avalon, el BMW 5 Series, Genesis G80, Genesis G90, el Mercedes-Benz E-Class sedán de cuatro puertas, el Hyundai Kona y el Mazda CX-5, el Hyundai Santa Fe, Kia Sorento y finalmente el Acura RDX, BMW X3, Mercedes-Benz GLC y Mercedes-Benz GLE Class. Esto, además de los siete modelos de Subaru antes mencionados.