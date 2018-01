Moderador de contenidos es el peor trabajo en Silicon Valley

Aunque trabajar en empresas como Google, Facebook o Microsoft es el deseo de miles de aspirantes, existe un puesto en estas firmas en el que sus postulantes pocas veces duran más de un par de meses.



Por esta razón, ser moderador de contenidos es considerado como el peor trabajo de Silicon Valley, con una labor que consiste en mirar todo el material para determinar qué puede ser publicado y qué no.



Además de los bajos sueldos en este cargo, las constantes imágenes de violencia física, sexual, racismo, antisemitismo, maltrato y hasta homicidio han causado que incluso las empresas hayan ofrecido terapia psicológica a quienes ocupen estos cargos, lo que no siempre ha solucionado los problemas, ya que al momento se tramitan dos juicios de ex moderadores de Microsoft que acusan a la firma de causarles estrés postraumático.

