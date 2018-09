Motociclo continuará con 10 locales abiertos y 91 empleados

El sindicato del comercio (Fuecys) informó en la tarde de este viernes que en total son 170 los trabajadores de Motociclo que serán enviados por cuatro meses al seguro de paro.



Por resolución del síndico Gabriel Ferreira designado por el juez para administrar Motociclo —que solicitó el concurso de acreedores y la liquidación de sus bienes por las deudas que tiene—, la firma mantendrá 10 locales abiertos y 91 empleados en funciones.



Según explicaron en conferencia de prensa los dirigentes de Fuecys, Carlos Baiz y Fabio Riverón, así como la presidente del sindicato de Motociclo, Karol Parabichini, en las últimas horas se logró negociar con el síndico la continuidad de dos locales más (eran ocho en principio) y disminuir algo el número de envíos al seguro.



En su mayoría los locales que dejan de funcionar son del interior del país. Seguirán abiertos los ubicados en Costa Urbana, Malvín (Motociclo Sports), Nuevocentro, Punta Carretas, Centro, Tres Cruces, Sayago, Las Piedras, Punta del Este y Colonia.



En total la empresa contaba con 23 locales en todo el país y una plantilla de unos 270 empleados.



Mientras continúa la actividad de la compañía aunque con una menor estructura, el síndico cuenta con 90 días para valuar los activos de Motociclo y sugerirle al juez que entiende en el caso la mejor forma de venta (en bloque o por partes).



Si bien los trabajadores tienen prioridad para cobrar dentro del proceso judicial, la preocupación del sindicato es que la mayoría de los locales de Motociclo están embargados al ser garantía de los préstamos bancarios que adeuda. Las deudas de la empresa son del órden de los US$ 37 millones, aunque hasta el momento a cumplido con el pago de salarios.



Fuecys calcula en US$ 3 millones el monto de las indemnizaciones por despido del total de la plantilla. Ferreira dijo días atrás a El País que "por el momento" no habrá despidos, sino que se pretende "dejar una estructura menor y analizar la continuidad de los trabajadores los meses posteriores".



El síndico también informó que hay "un stock de mercadería que permitiría" cubrir las indemnizaciones con las ventas en los locales que continúen abiertos. En las últimas horas se acordó con el sindicato formar una cuenta bancaria donde se irá volcando ese dinero.