Musk pide a empleados de Telsa sacrificios por falta de liquidez

Según la web Electrek, Musk advirtió a los empleados de Tesla de que los US$ 2.200 millones en líquido con los que la compañía cerró el primer trimestre "es mucho dinero pero, de hecho, al ritmo de gastos del primer trimestre", la empresa sólo cuenta con "diez meses para alcanzar el punto de equilibrio".



Los US$ 2.200 millones de liquidez son un 18% menos que un año antes y un 40% por debajo de lo que tenía al final del cuarto trimestre de 2018.



El mensaje, cuya existencia no ha sido confirmada por Tesla, indica que la falta de liquidez obliga al fabricante de automóviles eléctricos de lujo a emprender una nueva fase de recortes de gastos "de cualquier clase donde sea en el mundo".



Según el texto, Musk pidió revisar los costes de "componentes, salarios, gastos de viaje, alquileres" y "literalmente cada pago" que sale de sus cuentas bancarias.



Los gastos de la compañía serán personalmente revisados por el nuevo director financiero, Zach Kirkhorn, y por el propio Musk.



"Esto es duro pero es la única forma para que Tesla sea sostenible financieramente y tenga éxito en nuestro objetivo de ayudar a hacer el mundo sostenible medioambientalmente", añadió Musk, según Electrek.



El memorándum de Musk a sus empleados sale a la luz pocos días después de que Tesla consiguiese US$ 2.700 millones a través de una oferta de acciones y emisión de bonos de deuda.



Tesla perdió US$ 702 millones en el primer trimestre del año.



Las pérdidas fueron superiores a lo esperado por los analistas y se produjeron tras una caída de las entregas de los vehículos de la compañía.



Tesla sólo entregó 63.000 vehículos en el primer trimestre del año, en vez de los 76.000 previstos, algo que Musk achacó a la menor demanda en el primer trimestre a que "a la gente no le gusta comprar vehículos en el invierno".



Tras la filtración del memorándum de Musk, las acciones de Tesla cayeron y una hora antes del cierre de los mercados perdían más de un 7% de su valor, al cotizar a US$ 212,32, su punto más bajo en más de dos años.



En base a EFE