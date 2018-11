Musk pretende financiar cohete para llegar a Marte con dinero de la NASA 

Uno de los proyectos más ambiciosos de Elon Musk es precisamente el que lo llevó a fundar SpaceX, su compañía espacial. Se trata de su intención de hacer de la humanidad una raza interplanetaria, para lo que necesita requiere llevar colonias a Marte, una expedición que lleva años formando y que hace necesario una gran nave, esta es su BFR, siglas de Big Falcon Rocket.

Sin embargo, este proyecto requiere de una inversión que, en el mejor de los casos asciende hasta dos mil millones de dólares, pero que, en caso de que no todo salga según lo planeado, puede llegar a diez mil millones de dólares. Es aquí donde el resto de sus cohetes y, principalmente su acuerdo con la NASA, entran en juego.



El multimillonario logró firmar un acuerdo con la agencia espacial de Estados Unidos para enviar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI), luego de que la NASA diera por terminado su acuerdo con Roscosmos -su par rusa- con el que podía utilizar el cohete Soyuz.



Así, desde 2020 los científicos estadounidenses que salgan de la Tierra lo harán a bordo de naves desarrolladas por SpaceX y Boeing. Si bien Estados Unidos ha planteado esto como el regreso de los lanzamientos tripulados desde suelos norteamericano, también significa un paso comercial de la agencia espacial y un gran contrato monetario para ambas compañías.

Dinero que Elon Musk ya lo tiene gastado.



Al menos así se cree de acuerdo a los últimos planes del empresario que también creo Tesla y The Boring Company. Según estos planes, Musk estaría pensando utilizar los pagos de la NASA para financiar el desarrollo del Big Falcon Rocket.



Uno de los problemas con este plan es que para utilizar el dinero en el BFR, SpaceX necesita tener los permisos de la Oficina de Contraloría Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), a mediados de 2019, algo que se ve poco probable, ya que el organismo ha informado que esta regulación no estará sino hasta enero de 2020, casi un año después de lo que habían propuesto inicialmente.



Además del dinero entregado por la NASA, SpaceX espera acumular el monto final con lanzamientos comerciales de su Falcon Heavy, principalmente con lanzamientos de grandes satélites.