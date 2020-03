Natura modificará líneas de producción y hará insumos de higiene en lucha contra coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo brasileño de cosméticos Natura & Co modificará temporalmente todas sus líneas de producción de maquillaje y fragancias en América Latina para fabricar artículos de higiene personal, como desinfectante de manos, en la lucha contra el coronavirus, dijo en un memorando interno visto por Reuters.

Natura, que se convirtió en la cuarta compañía de productos de belleza más grande del mundo después de adquirir a Avon Products el año pasado, también se comprometió a no despedir a ningún empleado durante 60 días, y a congelar los sueldos y promociones por ese periodo.



Las contrataciones se limitarán a puestos de trabajo críticos, agregó.



"Continuar con la producción es esencial para que nuestros consultores y revendedores sigan obteniendo ingresos de su actividad, especialmente en este momento de crisis", dijo la compañía en el memorándum.



La iniciativa de Natura es parte de una tendencia global de las empresas del sector privado de ayudar en la batalla contra COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus que ha diezmado los mercados y empujado a los gobiernos a tomar medidas extremas para tratar de controlar el brote.



El martes, la cervecera más grande de América Latina, Ambev SA anunció que modificaría una de sus plantas en el estado de Río de Janeiro para producir desinfectante para manos.



Reconocida por sus políticas respetuosas con el medio ambiente, la empresa ha cerrado todas sus tiendas físicas de Natura, Aesop y The Body Shop, así como franquicias en Brasil.



No estaba claro de inmediato cuánto tiempo mantendrá la firma sus líneas de producción de maquillaje y fragancias dedicadas a artículos de higiene. Según dijo, los inventarios actuales deberían ser suficientes para cumplir con los pedidos en curso.



Las acciones de Natura subían un 2% el miércoles a 25,41 reales, reduciendo las pérdidas en marzo al 44%.