Nestlé invertirá casi US$ 2.000 millones para el cambio a plásticos reciclados

Nestlé invertirá más de 1.800 millones de euros (unos US$ 1996 millones) para liderar el cambio de plásticos vírgenes a plásticos reciclados aptos para alimentos y acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras de envasado sostenible.



Partiendo del compromiso anunciado en 2018 de que el 100% de sus envases sean reciclables o reutilizables para 2025, Nestlé reducirá el uso de plásticos vírgenes en un tercio en el mismo período, mientras trabaja con otros agentes para avanzar en la economía circular y en su esfuerzo por mantener limpios de plástico los océanos, lagos y ríos, según ha anunciado en un comunicado.



La mayoría de los plásticos reciclados tienen dificultad para ser reutilizados como envases alimentarios, por lo que la cantidad disponible de plástico reciclado para uso alimentario es limitada.



Para crear un mercado de plástico reciclado apto para alimentación, Nestlé se compromete a obtener hasta 2 millones de toneladas métricas de plásticos reciclados para alimentos y asignar más de 1.500 millones de francos suizos -US$ 1497 millones- para pagar una prima por estos materiales desde ahora hasta 2025.



Nestlé identificará eficiencias operativas para compensar esta iniciativa y que no tenga impacto en su cuenta de resultados.



La innovación en envases, que incluye nuevos materiales, sistemas de recarga y soluciones de reciclaje, es otro desafío clave en el camino hacia un futuro libre de residuos.



Además de la importante investigación que lleva a cabo la empresa a través del Instituto Nestlé de Ciencias del Embalaje, la Compañía lanzará un fondo de capital riesgo de 250 millones de francos suizos -225 millones de euros- para invertir en start-ups que se centren en la búsqueda de soluciones de envases sostenibles.



Estas dos iniciativas se suman a los esfuerzos continuos de Nestlé en investigación, abastecimiento y fabricación de envases reciclables o reutilizables y contribuyen a su objetivo de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Como parte del compromiso de packaging de la Compañía y con el objetivo de aumentar la transparencia, Nestlé continuará trazando más iniciativas y proporcionará actualizaciones periódicas de su progreso.



Según ha señalado el consejero delegado de Nestlé, Mark Schneider, "ningún plástico debería terminar en el vertedero o en la basura" y ha añadido que “hacer que los plásticos reciclados sean seguros para los alimentos es un enorme desafío" para la industria y por ello "además de minimizar el uso de plásticos y recoger residuos", quieren "hacer que más plásticos sean infinitamente reciclables".



Por su parte, el consejero delegado de la Fundación Ellen MacArthur, ha dicho que al eliminar los plásticos que no se necesitan se puede "crear una economía en la que el plástico nunca se convierta en desperdicio".



Nestlé está presente en 190 países de todo el mundo y cuenta con 308.000 empleados, firmemente comprometidos con el propósito de Nestlé de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable.



En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. En la actualidad, cuenta con 10 centros de producción distribuidos en 5 Comunidades Autónomas y el 56% del total de la producción española se destina a la exportación, principalmente a países de Europa.