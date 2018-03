Nestlé lanza nueva barra de chocolate con bajo contenido en azúcar

Nestlé lanzará una barra de chocolate Milkybar con bajo contenido de azúcar, elaborada con una nueva versión del edulcorante que podría ayudar a aliviar un dolor de cabeza a la industria de la confitería, que factura US$ 185.000 millones por año.



Milkybar Wowsomes, una nueva versión más cara del chocolate blanco con 81 años de historia, estará en las estanterías de Gran Bretaña e Irlanda en las próximas semanas.



La compañía de alimentos empaquetados más grande del mundo dijo que las barras nuevas tienen un 30% menos de azúcar que las comunes, gracias al uso del nuevo ingrediente de Nestlé, azúcar cuya composición ha sido alterada para que sea más ligero y se disuelva más rápido.



Sin embargo, la barra tienen solo un 3% menos de calorías, porque se le agregan más ingredientes naturales.



El nuevo azúcar, del que por primera vez se habló en público en 2016, aborda en parte uno de los desafíos más difíciles de la comida envasada: cómo hacer que sea saludable manteniendo el sabor.



"La salud es importante, pero (...) muchos consumidores no están dispuestos a renunciar al gusto", dijo el analista de Vontobel Jean-Philippe Bertschy. "Si puedes tener una tableta de chocolate con el mismo sabor con un 30 por ciento menos de azúcar, creo que los consumidores la pedirán".



El jefe de marketing de Nestlé dice que el objetivo del nuevo chocolate, que tuvo más de 300 ajustes de recetas, es brindar a los padres la opción de una golosina más saludable para sus hijos.



El nuevo producto de Nestlé no se usa en bebidas y, por ahora, solo se ocupa en confitería, una de las categorías más difíciles de reformular, ya que el chocolate puede contener hasta un 55% de azúcar.