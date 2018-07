Netflix cae 14% al no cumplir con meta de suscriptores

Netflix, compañía de transmisión de video en línea, incorporó 5,2 millones de clientes desde abril a junio, un millón menos que los pronósticos de Thomson Reuters I/B/E/S. "Tuvimos un segundo trimestre fuerte pero no estelar", dijo Netflix en una carta trimestral a sus accionistas.



Wall Street había apostado a que Netflix podría mostrar un crecimiento desmesurado ante la mayor demanda de entretenimiento en línea en todo el mundo, aunque el resultado no fue el esperado.



Netflix dijo que había "sobrepronosticado" las fluctuaciones trimestrales en el ritmo de nuevos clientes. La compañía destacó que había subestimado el número de suscriptores en 7 de los últimos 10 trimestres.



Por ello, la empresa decidió invertir fuertemente para seducir nuevos clientes: US$ 8.000 millones en programación y US$ 2.000 millones para comercialización para el presente año.



En el trimestre actual, Netflix proyectó que sumará 5 millones de clientes. Para ello, está incursionando en India, donde este mes presentó su primera serie original local.