Netflix no da tregua y supera a Disney como la compañía de medios más valiosa

Netflix protagonizó dos importantes anuncios. El primero de ellos fue la noticia de que el popular servicio de streaming de contenidos audiovisuales pondrá fin a una larga rivalidad con Telefónica, la que llevaba más de dos años batallando con el crecimiento de la firma norteamericana en España y también Latinoamérica.



A partir de ahora las disputas quedarán en el pasado, ya que anunciaron que los servicios de streaming de Netflix se integrarán a los decodificadores de Movistar TV, lo que permitirá a los clientes disfrutar de sus contenidos.



Pero las buenas noticias para la compañía responsable de populares series como "The Crown" y "Narcos" no terminaron ahí, ya que solo horas más tarde Netflix lograba convertirse en la compañía de medios más valiosa del mundo.



La firma de Reed Hastings pasó del tercer al primer lugar en términos de capitalización bursátil, tras superar a Comcast y a Disney, logrando una valoración por sobre los US$ 160 mil millones gracias a la revalorización de más de un 81% de sus acciones solo en lo que va del año.