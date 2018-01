Netflix evalúa estar en el Nintendo Switch

No toda la esperanza estaría para los fanáticos de Nintendo que están ansiosos por ver su programa favorito de Netflix en su nuevo Nintendo Switch.



En un comunicado enviado a Polygon, los representantes del gigante de la transmisión dijeron que "todavía están explorando la oportunidad con Nintendo, pero no tienen planes definitivos para compartir en este momento".



El sitio web se comunicó con la empresa en respuesta a un tweet enviado por la cuenta oficial de atención al cliente de Netflix, en el que respondían a la pregunta de una cuenta de un fan sobre Netflix que llegaba al Switch.



"Actualmente no hay planes", dijo el tweet, que ahora ha sido eliminado.



No hay fechas oficiales, ni ningún plan público concreto sobre un posible lanzamiento de Netflix, pero al menos parece que las cosas se están moviendo detrás de escena.



En noviembre pasado, Nintendo y Hulu llegaron a un acuerdo para lanzar la plataforma en los Estados Unidos. Y también se dice que la firma japonesa está en conversaciones con "una gama de otras compañías", como Amazon y Netflix, para engrosar la cartera de Switch. plataformas de transmisión.

