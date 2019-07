Netflix lanza un plan de bajo costo para móviles en India 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estamos muy emocionados de anunciar el lanzamiento de un nuevo plan para el servicio móvil en la India. Por 199 rupias al mes (US$ 3 dólares), nuestros miembros podrán disfrutar de todo el contenido de Netflix, ininterrumpidamente y sin anuncios, en definición estándar desde teléfonos inteligente o tabletas", informó la compañía en un comunicado sobre un plan de bajo coste exclusivo para equipos móviles.



Esta modalidad, exclusiva para la India, se convirtió en el plan de pago más bajo de los cuatro modelos de suscripción, seguida del plan Básico a 499 rupias por mes (US$ 7,2), Estándar (US$ 9,4), y Premium (799 rupias - US$ 11,5).



Con esto Netflix entra a competir de cerca con los servicios Amazon Prime y Hotstar -la subsidiaria india de Walt Disney-, las plataformas de transmisión líderes del mercado y con tarifas entre las 125 rupias (US$ 1,8) y 299 rupias (US$ 4,2) al mes.

"Nuestros abonados en la India nos ven más en su teléfonos móviles que en cualquier otra parte del mundo, y a ellos les encanta descargar nuestros programas y películas", indicó el director de Innovación de Netflix, Ajay Arora, según el comunicado.



La compañía de contenido de entretenimiento espera que con este nuevo plan el servicio sea "más accesible y se adapte mejor al público que ve contenidos en su teléfono cuando van de camino a casa", añadió.



La India, con 1300 millones de habitantes, cuenta con más de 300 millones de usuarios de teléfonos inteligentes y tiene una penetración de Internet de más del 30%.



Según el reciente informe "Millones de pantallas de oportunidad" de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de la India (FICCI), los indios pasan el 30% del tiempo que usan el móvil viendo entretenimiento y el 70% de sus datos los dedican a descargar esos contenidos.



Más concretamente, según el informe de la FICCI, alrededor de 325 millones de indios vieron vídeos en sus pantallas móviles en 2018.



Para que esta tendencia aumente, "Netflix está invirtiendo seriamente en películas en la India y en series de todos los géneros y para todas las generaciones, incluyendo la popular Sacred Games, Chopsticks y Mighty Little Bheem", aseguró la plataforma .



Netflix está actualmente en proceso de producción de trece nuevas películas y nueve series originales en la India.



Con más de 150 millones de usuarios, la plataforma de entretenimiento online tiene presencia en unos 190 países.



En base a EFE