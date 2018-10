Netflix planea recaudar US$ 2.000 millones para financiar nuevos contenidos

El gigante de la emisión de videos por internet afirmó que la deuda se ofrecerá en la forma de bonos senior denominados en dólares y euros.



Netflix, que planea gastar más de US$ 8.000 millones en programas de entretenimiento este año, reportó la semana pasada resultados corporativos muy positivos para el tercer trimestre, ya que la fuerte inversión en material original atrajo a más clientes a su cartera.



El pionero de los videos en "streaming" sorprendió a Wall Street al no alcanzar en el último trimestre las nuevas estimaciones de suscriptores, pero las cifras divulgadas la semana pasada sitúan su base total de clientes en 137 millones en todo el mundo, dos millones más que las previsiones de consenso.



Al menos ocho corredurías elevaron los objetivos de precios de las acciones y tres de ellas -Morgan Stanley, Goldman Sachs y Raymond James- los aumentaron solo dos días después de reducirlos.



Analistas destacaron las "sólidas tendencias" de la empresa en India y dijeron que programas locales como "Sacred Games" y "Ghoul" son un buen augurio para su crecimiento futuro en el país, a medida que Netflix se posiciona en uno de los mercados más poblados del mundo.



"Netflix se abstiene de hablar de un mercado internacional en particular, pero hizo un llamado a un crecimiento en Asia y creemos que la India se está convirtiendo en un factor más importante", dijo Doug Anmuth, analista de JPMorgan.



Según el presidente ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, India podría dar a la plataforma los próximos 100 millones de suscriptores.



Sin embargo, los agentes de la industria local afirman que la estrategia de Netflix de fijar precios cercanos a lo que cobra en los mercados desarrollados hará que tenga dificultades al enfrentarse a competidores nacionales como Hotstar, que cuenta con el respaldo de 21st Century Fox, y Tata Sky.



Amazon, que cuenta con grandes joyas de contenido original en la India como el drama "Breathe", ofrece películas y espectáculos gratuitos a los miembros de su servicio Prime.



"Con el modelo existente que tenemos y los precios en los que estamos, tenemos un largo camino por delante", dijo el martes el jefe de productos de Netflix, Greg Peters, en una entrevista en video después de los resultados del tercer trimestre.



"Ahora experimentaremos con otros modelos de precios, no solo para India, sino para todo el mundo, que nos permitirán ampliar el acceso al proporcionar un nivel de precios que se ubica por debajo de nuestro nivel más bajo actual. Veremos cómo funciona el cambio a la hora de acelerar nuestro crecimiento", señaló.



Goldman Sachs elevó su precio objetivo de la acción de Netflix en US$ 50 a US$ 480 dólares. La correduría había reducido anteriormente el precio objetivo del papel de US$ 470 a US$ 430.



[EN BASE A REUTERS]