Netflix reactiva su crecimiento poco antes del debut las plataformas Disney+ y Apple TV+

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Netlix, el gigante del streaming, superó los 158 millones de abonados en el mundo, cosechó ingresos de más de US$ 5.000 millones en el tercer trimestre y fue recompensado este miércoles con una fuerte alza de acciones.

Tras el informe, la acción subía casi 10% en las transacciones posteriores al cierre del Wall Street en contraste con lo que ocurrió en el trimestre anterior. La compañía fue entonces castigada por el mercado luego de anunciar que su cantidad de suscriptores había mermado.



En su reporte de este miércoles el grupo se mostró confiado ante la inminente avalancha de nuevos competidores en su mercado. Tan solo el mes que viene Disney y Apple abrirán sus plataformas de series y películas en línea.



Netflix se limitó a decir que a corto plazo se avecinan "modestos vientos en contra".



"A largo plazo pensamos que vamos a seguir creciendo gracias a la fuerza de nuestro servicio y a las oportunidades que ofrece este inmenso mercado", dijo el grupo en un comunicado.



Netflix reportó un ingreso neto de US$ 665 millones en el trimestre que terminó en septiembre, subiendo de los 403 millones reportados en el mismo período del año pasado y superando la mayoría de las previsiones de los analistas.



Sin embargo, los ingresos y el crecimiento de suscriptores apenas rozaron el consenso del mercado, ya que la compañía con sede en California ingresó US$ 5.250 millones y agregó 6,8 millones de suscriptores para alcanzar un total de 158,3 millones en todo el mundo.



El analista de eMarketer Eric Haggstrom dijo ver señales de problemas para el líder del mercado del streaming de televisión, que no alcanzó sus objetivos de suscriptores.

"El cuarto trimestre será un juego completamente nuevo para Netflix, ya que Disney+ y Apple TV+ competirán no solo por suscriptores, sino también por programas exitosos", dijo Haggstrom.



El hecho de que "haya mostrado un crecimiento decepcionante sin la nueva competencia presente es un presagio negativo para Netflix en 2020 y más allá".



Netflix debió lanzarse a la producción de películas y series originales para pelear ante competidores de la talla de Amazon Prime Video y su sólida base de abonados a la plataforma de comercio en línea.



Apple TV+ que comenzará el 1 de noviembre tendrá una limitada oferta de contenidos originales. Empero la marca de la manzanita cuenta con experiencia en servicios para abonados, una base de fieles consumidores (900 millones de usuarios de iPhone en el mundo) y un agresivo programa de marketing: el abono costará menos de 5 dólares mensuales; la mitad del abono básico de Netflix en Estados Unidos.

De su lado, Disney+ ofrecerá su impresionante catálogo de películas y series que incluye éxitos como Star Wars y toda las temporada de la serie Los Simpson. Disney+ estará disponible en Estados Unidos desde el 12 de noviembre a US$ 7 por mes.



Para el año que viene está previsto el lanzamiento de las plataformas HBO Max de WarnerMedia y Peacock de NBCUniversal.