Nicolás Jodal conversó con alumnos de la UM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Facultad de Ingeniería (FIUM) de la Universidad de Montevideo organizó un encuentro virtual con el Ing. Nicolás Jodal, empresario uruguayo, quien dio a conocer los principales desafíos y aprendizajes del desarrollo de la aplicación móvil para el control de la pandemia en Uruguay. La actividad se llevó a cabo el lunes 15 de marzo a las 18:00 h y contó con la participación de alumnos y docentes de la FIUM, y futuros estudiantes de la Facultad.



Para la creación de esta aplicación, Jodal explicó que se trabajó con trece empresas, que implicaron unas 150 personas. Partieron de la base de que, en este tipo de emergencias sanitarias, los sistemas de salud colapsan. Las personas comienzan llamando a sus mutualistas y los teléfonos de las mutualistas dejan de funcionar. Después intentan llamar al call center y éste se satura, todo va en una forma creciente de colapso. “Entonces pensamos



que lo mejor que podíamos hacer era una app que pudiera atender a la mayor cantidad de personas posibles a la vez”, señaló.



“Nos pidieron que hiciéramos una presentación de cómo tendría que ser la app, pero yo dije que quería mostrar la app. Trabajamos veinticuatro horas, sin dormir, para mostrarles a los jerarcas de gobierno, al otro día, cómo era la aplicación. Ese mismo día nos la aprobaron. Ahí comenzó el desarrollo y el trámite para que Google y Apple la aprobaran en tiempo récord. Una semana después estábamos anunciando la app a la población”, comentó Jodal.



En la actualidad, el experto evalúa el uso de la aplicación como muy bueno desde el inicio: “Al principio comenzó a utilizarse por personas que tenían síntomas, se comenzó monitoreando entre 3.000 y 4.000 personas... que nos parecía un número enorme. Hoy en día estamos monitoreando unas 150.000 personas en simultáneo”.



Así la aplicación se fue adaptando en función de cómo iba evolucionando la pandemia. Por ejemplo, se agregó la alerta de exposición, y ahora se está trabajado en el tema de los certificados de vacunación.



Hoy, un millón y medio de personas están utilizando la app y el domingo 14 de marzo de 2021 fue el récord de consultas con tres millones de entradas.



ACTUAR RÁPIDAMENTE



“Nadie tenía previsto esto. Para la mayoría de las personas es la primera vez que se enfrentaron, en tiempo real, a un proceso exponencial como este. Yo, desde el punto de vista tecnológico, ya viví como diez procesos exponenciales; por lo que ya estaba acostumbrado”, dijo el ingeniero, y relató que lo primero que intenta hacer la gente, cuando ve un proceso exponencial, es predecir qué



es lo que va a pasar. “Eso es exactamente lo que no hay que hacer, eso es imposible. Eso nos retrasa. En vez de predecir tenemos que actuar rápidamente: leer lo que está pasando y actuar con velocidad”, sostuvo.



EL TRABAJO REMOTO



Más de 150 personas trabajaron en la app y nunca se pudieron juntar, fue todo remoto. “Este tipo de situaciones imprevistas [en las que] hay que actuar rápidamente y con gran reflejo, van a volver a pasar. Espero que no sea con un virus, pero volverá a pasar”. A su vez, destacó la importancia de entender que el trabajo remoto será una herramienta más para el mercado laboral del futuro.



A partir del 2022, la FIUM comenzará a funcionar en el parque tecnológico del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Jodal, coautor del proyecto Genexus, que desde hace años trabaja en el parque del LATU, expresó: “Me parece extraordinario que una universidad esté rodeada de empresas. Va a ser súper importante y estoy encantado de que venga la FIUM al LATU”. “La universidad allí nos va a aportar contacto con gente joven y curiosa, que tenga ganas de resolver problemas. Nosotros, como empresas, les vamos a poder proporcionar los problemas correctos a resolver. Ya que muchas veces los estudiantes de Ingeniería no están expuestos a los problemas correctos, sofisticados y complejos”, concluyó.



La actividad finalizó con preguntas de los oyentes relacionadas a la aplicación móvil, como la importancia de la confidencialidad de los datos que ingresan los usuarios.