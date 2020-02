Nike cambió su modelo de negocio en Uruguay: le vendió la distribución a grupo mexicano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa de indumentaria deportiva Nike anunció que "está realizando una transición del modelo de negocio" en el país. A mediados del 2020 Grupo Axo, de origen mexicano, adquirirá las operaciones, según un comunicado de prensa que divulgó el jueves.

El cambio también rige para Argentina y Chile -Grupo Axo-; y Brasil donde la distribución quedará en su mayor parte en las manos de Grupo SBF S.A.



"Nike mantiene su firme compromiso de servir a los consumidores de estos países con lo mejor de la innovación en productos, servicios y experiencias de la marca NIKE, al tiempo que aprovecha estas alianzas para fomentar un crecimiento sostenible y rentable", agrega el comunicado.



Además, la compañía comunicó que "la relación y el compromiso" con atletas, clubes y federaciones no tendrá cambios.



"Nike administra negocios de distribución exitosos en todo el mundo y expandir este modelo al resto de Sudamérica ayudará a impulsar el crecimiento sostenible. Nuestros socios están comprometidos a servir a los consumidores locales y elevar las experiencias minoristas y digitales compartiendo nuestros valores y el compromiso de Nike con nuestros empleados", dijo Elliott Hill, presidente de NIKE, Inc. para Consumo y Mercado.



Grupo Axo tiene en su cartera a Abercrombie & Fitch, Bath & Body Works, Brooks Brothers, Brunello Cucinelli, Calvin Klein, Chaps, Coach, Crate and Barrel, Guess, Hollister, IZOD, Kate Spade New York, Laces, LOFT, Lust, NIKE, PVH Heritage Brands, Rapsodia, Speedo, TAF, Tommy Hilfiger, TrueKids, Victoria's Secret y Warner's.



Además, el grupo opera cerca de 5.000 rincones en grandes almacenes y cerca de 800 tiendas minoristas y tiendas en toda América Latina.