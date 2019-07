Nike, Zara y Adidas entre las marcas más valiosas del mundo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las nuevas telas y diseños innovadores que se doblan al igual que la ropa deportiva y de ocio, han impulsado el valor de marca de las prendas de vestir en el ránking de marcas más valiosas del mundo BrandZTM 2019 lanzado por WPP y Kantar en la Bolsa de Nueva York (NYSE).



El ranking combina el análisis del desempeño financiero de las empresas con las opiniones de millones de consumidores encuestados en más de 50 mercados en todo el mundo.



Nike, la marca para deportistas, es la marca de ropa más valiosa por segundo año consecutivo con un valor de US$ 47,400 millones.



Según las consultoras, la comunicación constante y la narración de historias en todos los canales, incluida su campaña publicitaria con el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, provocó un debate social nacional, lo que ayudó a reforzar las credenciales de liderazgo de la marca a pesar de la reacción inicial de algunos consumidores.



Las puntuaciones de Nike en las mediciones de BrandZ de Confianza, Activismo, Equidad y Responsabilidad han aumentado constantemente en los últimos seis años.



Adidas, la tercera marca de ropa más valiosa, creció un 13% a US$ 13,400 millones.



Tanto Adidas como Nike han introducido productos de edición limitada de alto precio en colaboración con marcas de moda de lujo.



Adidas creó colecciones con Alexander Wang, por ejemplo, mientras que las colaboraciones de Nike incluyeron una con Ronnie Fief, minorista de zapatillas y streetwear de Nueva York. Esto generó ingresos adicionales, pero también influenció mucho más en la parte más popular de la gama de productos.



Con un crecimiento de 94% en el valor de su marca a US$ 6,900 millones, Lululemon (puesto 5) registró uno de los mayores aumentos entre las marcas de 'retail' este año.



El fabricante de ropa de yoga de precio premium obtuvo una calificación elevada en el ítem diferenciación de la competencia y ha desarrollado una comunidad alrededor de la marca, incorporando ideas de los clientes en el desarrollo de productos y utilizando ubicaciones físicas para vender ropa y realizar clases de yoga entre otros eventos relacionados con el ejercicio.



La conciencia del consumidor sobre el costo ambiental de la moda 'fast fashion' está comenzando también a impactar los valores de marca para los minoristas de moda.



Zara (que cayó 10% a US$ 22,600 millones) y H&M (que redujo su valor en 39% a US$ 6,400 millones) se vieron impactadas por la creciente preocupación por el costo de producir, transportar y vender productos desechables.



Levi's, la legendaria marca de jeans, ingresa en el ranking de prendas de vestir en el número 9 con un valor de marca de US$ 2,400 millones antes de su salida a bolsa este año.



Después de años de mujeres que eligieron pantalones de yoga en lugar de jeans, Levi’s ha reenfocado su posicionamiento con respecto a las mujeres en los últimos años lo que la ha llevado a un fuerte crecimiento en nuevos mercados, incluyendo Italia y China.



Graham Staplehurst, director de Estrategia Global para BrandZ en Kantar, dijo: "Cambiar los valores de los consumidores sobre la sostenibilidad significa que conseguir que la gente compre más ropa es una tarea difícil".



"No obstante, el valor de las marcas de prendas de vestir este año aumentó un 1% a US$ 118,000 millones apoyado en la fortaleza de las marcas de moda atlética en el ranking, lo que se considera útil, social y ambientalmente responsable. Los minoristas que intenten alcanzar una marca de carbono cero estarán entre las más queridas, ya que las personas se sienten atraídas por marcas que asumen riesgos y ofrecen algo diferente y especial", agregó



En base a El Comercio / GDA