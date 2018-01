Nintendo Switch se convierte en la consola más vendida en EE.UU.

La mayor firma nipona de videojuegos continúa cosechando triunfos. A solo diez meses de su lanzamiento, la consola Nintendo Switch acaba de transformarse en el dispositivo más vendido en este período de tiempo en Estados Unidos.



Hasta comienzos de diciembre, se habían comercializado un total de 4,8 millones de unidades, superando ya a esas alturas el récord implantado por Wii, de cuatro millones en el mismo lapso.



El principal secreto del éxito de esta consola no solo han sido los miles de fanáticos que siguen los productos de la compañía desde hace décadas, sino también el catálogo de juegos que se han lanzado desde su estreno, ya que títulos como "Super Mario Odyssey" y "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", no solo han sido bien recibidos por la crítica, sino también por los compradores, quienes han acudido en masa a las tiendas agotando sus unidades recurrentemente.

