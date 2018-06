Noruega sigue liderando electromovilidad gracias a incentivos y mayor infraestructura

Cuando se habla de electromovilidad es casi imposible no mencionar a Noruega, país donde más fuerte ha impactado la tendencia de los vehículos limpios y el más avanzado en electrificación en términos de cuotas de mercado según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).



El estudio señala que en 2017 en Noruega el 39% de los autos nuevos vendidos tenían algún tipo de motorización eléctrica, convirtiéndose así en el país más adelantado de todo el mundo en esta materia.



De hecho, un reporte publicado por Reuters indica que en esta medición se excluyeron los coches híbridos con pequeños motores eléctricos no enchufables.



Sin embargo, este reconocimiento no es nuevo para el país europeo, ya que desde hace años se han empeñado en cambiar la forma de movilizarse apoyando con interesantes incentivos económicos a quienes adquieran vehículos eléctricos.



Una vez en las calles, los autos movidos por electricidad son mucho más baratos en términos de carga que los vehículos a combustión interna a base de petróleo o gasolina, lo que representa un estímulo más que atendible para comprar estos coches.



Pero eso no es todo, ya que las autoridades y fabricantes también se encargaron de dotar al país con la infraestructura necesaria para cargar este tipo de vehículos, que tienen como gran desafío mejorar sus estándares de autonomía.



Como consecuencia de la electrificación en Noruega, el más perjudicado ha sido el petróleo, ya que la demanda del crudo en el país escandinavo ha tendido a bajar, aunque la producción sigue firme considerando que representa un importante porcentaje del PIB de esa nación.



Estos países siguen el ejemplo de Noruega

En los dos siguientes puestos de la lista de la AIE destacan Islandia y Suecia, países donde la penetración de los vehículos electrificados supuso un 11,7% y un 6,3% de las ventas de autos nuevos, respectivamente. A nivel global, añade el informe de la Agencia Internacional de la Energía, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos superaron el millón de unidades en 2017, lo que se traduce en un 57% más que lo registrado en 2016.



Esta explosiva alza fue impulsada principalmente por el poderoso mercado chino que tan solo en el último año aumentó en un 72% su consumo de vehículos eléctricos e híbridos, tendencia que debería mantenerse según los especialistas.