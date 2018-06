"Nuestra madurez nos permite avanzar en la internacionalización"

Spa, gimnasio, centro estético y de belleza, escuela de modelos, curso de peluquería, de instructor de ritmos, taller de desarrollo personal. Todo esto y más es lo que ofrece al público la empresa dedicada al cuidado de la salud Bethel Spa.



Hace 15 años abrió su primer local en Malvín (Candelaria 1639) y su expansión parece no tener techo. Su logro más reciente fue incorporarse a la destacada lista de empresas que promueven la Marca País «Uruguay Natural» en el extranjero.



Hoy cuenta con cuatro locales más en Uruguay – Pocitos, Punta Carretas, Carrasco y Punta del Este— más una franquicia en Paraguay. Asimismo, planea seguir sumando destinos en el exterior.



El «secreto» para no perder el foco ante su abanico de servicios es contar con un buen equipo humano y ofrecer una atención de primer nivel, expresó Álvaro Padín, quien dirige la firma junto a su esposa, Lourdes Rapalín.



Fue este respaldo el que permitió a los cinco años de vida abrir un segundo gimnasio en Carrasco y tiempo después adquirir las plataformas vibratorias de reconocimiento mundial Power Plate con las que luego desembarcaron en Punta del Este (en régimen de franquicia).



«Esto fue un antes y un después para nuestra marca. Las usaban los mejores deportistas y famosos de todo el globo. Los extranjeros que veraneaban en el balneario esteño y las usaban nos buscaban para continuar con su rutina», recordó el director.



Su crecimiento ocasionó que recibieran propuestas de instalaciones en diversos comercios. En este punto, el principal desafío con el que se toparon fue de recursos humanos: hallar personal calificado que acompañara la visión de su empresa. «Nos vimos desbordados», rememoró Padín.



«Estuvimos en la posición de todos los emprendedores, de querer hacer todo, pero tenés que confiar. Siempre contamos con el staff ideal y la gente confía en la marca», agregó.



Fue en ese momento que decidieron ser pioneros en su rubro y certificarse en las normas de calidad ISO 9001. De esta forma, lograron cumplir con exigentes estándares en sus procesos de funcionamiento y de cada servicio brindado. Se califica cómo se hace un masaje, su duración y qué productos utilizar para unificar procedimientos, ejemplificó.



Álvaro Padín dirige esta empresa junto a su esposa Lourdes Rapalín.

«La idea es que vos no busques a la masajista, ni la clase de tal profesor sino a Bethel y que se trabaje en todos lados igual», acotó.



Expansión regional

Bethel Spa en 2017 cruzó fronteras al llegar a Asunción (Paraguay) con una franquicia y en sus planes a mediano plazo está avanzar en la internacionalización. En el pasado, tuvo otras propuestas que no llegaron a concretarse por diferentes factores en países sudamericanos como Bolivia, Brasil, Argentina, Chile y Panamá.



Padín considera que hoy la firma «alcanzó una madurez que le permite pensar en avanzar en el desembarco en otros destinos», pero prefiere dar pasos seguros para no cometer errores ni desatender el negocio local.



«Encontrar a un socio no es algo sencillo y franquiciar solo por estar presente en otro país, no tiene sentido. Si lo hacemos, queremos que funcione», recalcó.



Puntualizó que la certificación ISO 9001 es crucial para lograrlo, ya que les asegura que cada nuevo local funcione de igual manera, sin importar su locación.



«Desde el inicio soñaba con que Bethel durara muchos años. Me parece la visión correcta, llegues o no. Porque siempre tenés que pensar a largo plazo», remató el empresario.