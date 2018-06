Nueva moda: ahora los gimnasios también tendrán hoteles

Usualmente, los hoteles tienen gimnasios, pero no al revés. Pero eso cambiará cuando el famoso gimnasio norteamericano Equinox abra su primer hotel en Nueva York (en la imagen), con miras a dar un salto al "turismo wellness", la nueva tendencia de bienestar y salud apetecida por varios viajeros.



Según el Instituto Mundial de Wellness, los viajes de bienestar se han incrementado progresivamente, generando ingresos de US$ 489 mil millones en 2013 y US$ 563 mil millones en 2015. Para 2020, estiman que serán US$ 808 mil millones.



Desde explorar hierbas medicinales en Perú hasta seguir a grandes instructores de yoga por el mundo, son tendencias de este turismo.