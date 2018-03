El nuevo y lucrativo negocio en el que se han convertido las camisetas de la NBA 

Una de las principales novedades en esta temporada de la NBA es la presencia por primera vez de patrocinadores en las camisetas de los equipos, una alternativa que no es utilizada hasta la fecha por ninguna otra de las grandes ligas deportivas estadounidenses.



Y aunque el nuevo reglamento solo deja que el logotipo de los sponsors estén ubicados únicamente en la parte superior izquierda de las camisetas con un tamaño no mayor a 6,5 cm, la apuesta de las marcas por aparecer en esta prenda ya está rindiendo frutos.



Aunque en un comienzo compañías como Goodyear, Rakuten o General Electric fueron reacios a participar de este lucrativo negocio publicitario, a cuatro meses del arranque de la competición estas marcas ya sacan cuentas alegres, ya que contratos se han traducido en el ahorro de más de US$ 3,5 millones de publicidad.