Nuevocentro Shopping suma locales, empleos y estacionamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nuevocentro Shopping inauguró su primera ampliación como resultado de una inversión de US$ 30 millones, con la creación de 350 nuevos puestos de trabajo. El centro comercial sumó más de 20.000 metros cuadrados para incorporar reconocidas marcas nacionales e internacionales, junto a 400 nuevos lugares de estacionamiento.



Con la ampliación, Nuevocentro alcanzó 146 locales, mientras que el estacionamiento pasó de 800 a 1.200 lugares.



“El área comercial inaugurada significa 8.000 metros cuadrados y los comercios instalados a su vez invirtieron US$ 8 millones que se suman a otros US$ 22 millones de inversión realizada por el shopping”, dijo a El País Carlos Alberto Lecueder, director de Nuevocentro y principal del Estudio Luis E. Lecueder.



Tras la inauguración, Nuevocentro Shopping proyecta crecer entre un 20 y 25 por ciento en el número de visitas, que actualmente se ubican entre 13 y 14 millones anuales.



Para consolidar a Nuevocentro Shopping, su ampliación estuvo orientada a fortalecer el mix comercial y área de servicios con la captación de un número aún mayor de visitas del público. “El proyecto se consolidó de forma rápida; Nuevocentro fue un éxito desde el primer día. Esta ampliación confirma la buena recepción del público”, sostuvo Lecueder durante la inauguración.



En tanto, Karina Tucuna, gerente de Marketing de Nuevocentro Shopping, expresó: “Ser nuevos está en la naturaleza de Nuevocentro; es una actitud. Así que a partir de hoy, descubrir un nuevo Nuevocentro nos hará sentir nuevos todos los días”.



Desde 2014, las ventas de Nuevocentro habían registrado un permanente crecimiento de 16 puntos porcentuales en promedio. Para este año las ventas del centro comercial tendrán una leve caída, que Lecueder ubicó entre 3 y 4 por ciento. “Es una situación generalizada en todo el sector, ya que este fue un año de recesión y donde la gente estuvo concentrada en otros temas. Para 2020 esperamos una estabilización de la situación y crecer en 2021”, concluyó el empresario.