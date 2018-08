Nunca cambió de dueño: primer Mustang vendido podría valer hasta US$ 450 mil

La celebración de Ford a raíz de los 10 millones de Mustang vendidos hasta la fecha ha develado desconocidas historias donde el famoso deportivo norteamericano se alza como el gran protagonista.



Decenas de exhibiciones de estos automóviles se han tomado las ciudades de Estados Unidos, mostrando inclusive la primera unidad vendida en la historia: un vehículo comprado en 1964 por Tom y Gail Wise para su hijo de 22 años y que a cambio de US$ 3.447 de la época se transformó en su medio de transporte por 15 años.



Si bien luego de este período el motor del automóvil dejó de funcionar, por lo que se mantuvo guardado en el garaje por 27 largos años, tras su jubilación Tom se encargó de repararlo, momento en el que se enteró de que se trataba del primer Mustang comercializado, el mismo que hoy alcanza un precio estimado de entre US$ 350 mil y US$ 450 mil.