Odebrecht se acogerá en la ley de quiebras en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El juez del primer tribunal de quiebras de Sao Paulo, Joao de Oliveira Rodrigues, aceptó el pedido formulado por Odebrecht (ODB), el holding que controla las diferentes empresas del grupo, para evitar la bancarrota.



Se trata del mayor proceso de recuperación judicial de la historia de Brasil y supera la solicitud realizada por Oi, una de las mayores compañías de telefonía del país y que se declaró en bancarrota en 2016, con unas deudas por los US$ 16.665 millones de dólares.



Las deudas del holding superan los US$ 25.192 millones, aunque del monto total, cerca de US$ 21.595 millones son créditos concursales y están sujetos a recuperación judicial.



No obstante, ODB aclaró que, de esos 84.000 millones, alrededor de US$ 8.483 millones son deudas contraídas entre las propias compañías del grupo.



Al acogerse a la ley de quiebras, el holding dejó fuera del perímetro de recuperación judicial, entre otras, a la petroquímica Braskem, a Odebrecht Ingeniería y Construcción y a Ocyan, consideradas como "bienes esenciales" para la supervivencia del grupo.



La administración del conglomerado subrayó en un comunicado que el pedido de "recuperación judicial se convirtió en la medida más adecuada" para posibilitar la "conclusión exitosa" de su proceso de reestructuración financiera ante el "vencimiento de diversas deudas, la ocurrencia de hechos imprevisibles y los recientes ataques a los activos de las empresas".



Los problemas de Odebrecht, una de las empresas más poderosas de Latinoamérica, comenzaron hace cinco años, cuando se destapó en Brasil el gigantesco escándalo de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobras.



Las investigaciones de la Lava Jato dieron por comprobado que el grupo participó en un cartel junto con otras empresas para adjudicarse contratos y que durante años sobornó a políticos y directivos de diversos niveles, una trama que se extendió por otros países de Latinoamérica y de África.



La constructora ha firmado acuerdos, que incluyen el pago de multas, con los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Ecuador y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga y trabaja con otros países para cerrar pactos similares.



Odebrecht recordó en un comunicado que llegó a tener 180.000 empleados hace cinco años y hoy tan solo cuenta con 48.000, como consecuencia de "una crisis económica que frustró muchos de los planes de inversiones de ODB, del impacto en la reputación por los errores cometidos y por las dificultades por las cuales pasan empresas que colaboran con la Justicia para volver a recibir nuevos créditos y tener sus servicios contratados".



En base a EFE