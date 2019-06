Odebrecht se declararía en bancarrota en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El holding Odebrecht SA, núcleo del conglomerado que se extiende desde la construcción hasta el petróleo y gas, se declarará en quiebra en Brasil el lunes en medio de la creciente presión de los acreedores, según dos personas con conocimiento directo del asunto.



La empresa busca proteger US$ 20.500 millones de deuda, garantías y préstamos entre compañías de un grupo de acreedores, que incluye a bancos brasileños y titulares de bonos extranjeros, dijeron las personas. Esta sería la quiebra corporativa más grande de Brasil y América Latina, por encima de los US$ 19.000 millones de deuda que la compañía de telecomunicaciones Oi SA tenía en 2016.



El holding privado, que pretendía restructurar cerca de US$ 1.300 millones de su propia deuda, se vio afectado por tensiones a principios de junio cuando la unidad de etanol del grupo solicitó protección por bancarrota y las conversaciones con LyondellBasell Industries NV sobre la unidad petroquímica Braskem SA colapsaron.



Un representante de la empresa ubicada en Salvador, Bahía, declinó comentar. El periódico brasileño Valor Economico informó por primera vez sobre el posible momento de la declaración de quiebra el lunes.



El conglomerado ha estado luchando para recuperarse de las consecuencias de la investigación de corrupción Lava Jato en Brasil. La investigación, que comenzó en 2014, detuvo la industria de la construcción, ya que se cortó el acceso a los proyectos gubernamentales y se encarceló a los ejecutivos. Odebrecht pagó millones en multas en otros países latinoamericanos y su cartera de nuevos proyectos ha disminuido, lo que se suma a la crisis de efectivo.



Los bonos emitidos por Odebrecht se han negociado durante mucho tiempo en niveles difíciles, y las notas perpetuas se cotizan ahora a unos 6 centavos por dólar.



El prestamista brasileño Caixa Economica Federal ejecutó las garantías de tenencia en el estadio de fútbol Arena Corinthians, lo que provocó un incumplimiento de pago. La medida se produjo justo cuando la unidad de etanol de Odebrecht, Atvos SA, solicitó protección judicial de acreedores.



El holding garantiza cerca de 11.000 millones de reales que Atvos tomó prestados de bancos locales. En total, el conglomerado debe alrededor de 6.000 millones de reales a Caixa, así como a un fondo administrado por el banco, y esta deuda no tiene garantía, dijeron tres de las personas.



El 4 de junio cerraron las conversaciones para la venta de la participación controlante de Odebrecht en Braskem, considerada como una reliquia para el conglomerado. El acuerdo habría traído una inyección de efectivo muy necesaria para el grupo.



En base a El Comercio / GDA