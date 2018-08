La oferta de empleo para el primer programador de Amazon

Hace 24 años, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y líder de Amazon acudió al portal Usenet para dejar una oferta de empleo. Aún sin un nombre para la compañía que daría paso a lo que hoy es Amazon, el ex trabajador de Wall Street buscaba contratar a un programador con experiencia para su firma, "una pionera de los negocios en internet", a quien no solo se le pagaría en billetes, sino que también con una participación significativa en la empresa.



Si bien no se conoce aún quien fue el que finalmente se quedó con lo que hoy sería una de las posiciones más atractivas dentro de las tecnológicas, sí se sabe cuánto habría ganado con su participación en la compañía.



Desde que comenzó a cotizar en Wall Street, las acciones de Amazon pasaron de US$ 18 a US$ 1.898, revalorización de un 9.500% que habría convertido al primer programador en el dueño de miles de dólares