Panameña Copa espera reiniciar vuelos a Venezuela la próxima semana

La aerolínea panameña Copa espera reiniciar en los próximos días los vuelos hacia y desde Venezuela, después del restablecimiento de la conexión aérea entre ambos países, anunció este viernes el gerente general de la compañía, Pedro Heilbron.

"Esperamos renovar los vuelos lo antes posible a Venezuela, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana porque esos vuelos fueron cancelados y no hay pasajeros, entonces uno no puede volar aviones vacíos", dijo Heilbron a periodistas.

Las declaraciones del directivo de Copa se producen al día siguiente de que los gobiernos de Venezuela y Panamá anunciaran el inicio de un proceso para normalizar sus relaciones diplomáticas, que incluye el restablecimiento de embajadores y la reconexión aérea.

La crisis diplomática se desató luego de que en marzo Panamá incluyera al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a un grupo de funcionarios venezolanos en una lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales.

El gobierno de Maduro respondió suspendiendo las relaciones económicas por tres meses con un centenar de empresas panameñas, incluida Copa Airlines, la principal conexión aérea de Venezuela con América Latina en medio de una fuga masiva de aerolíneas por la crisis económica.

Tras la medida de Caracas, Panamá había suspendido también por tres meses la operación de las aerolíneas venezolanas en su territorio.

Según el presidente panameño, Juan Carlos Varela, unos 280.000 venezolanos tienen a Panamá como destino o punto de conexión.

"De nada sirve poner un vuelo hoy que no va a tener ni un solo pasajero, eso no tiene sentido. Tenemos que registrar los vuelos en los sistemas, venderlos y reservarlos", indicó Heilbron, según el cual la suspensión tuvo "obviamente" un impacto en la empresa.

"Cancelamos de un día para otro sin preaviso, lo cual hizo que esos ingresos se perdieran, pero los costos se mantuvieron porque ahí estaban el avión, los pilotos, la oficina. Todo eso se mantuvo sin estar operando", explicó.

Entre Panamá y Venezuela hay 10 vuelos diarios que conectan a la capital del país centroamericano con Caracas, Valencia y Maracaibo. "Para nosotros (la suspensión de vuelos) fue una gran sorpresa y tuvimos que cancelar 900 vuelos en 90 días", dijo Heilbron.

Hundida en una severa crisis, Venezuela vio retirarse a unas 12 aerolíneas desde 2014 por deudas comerciales que rondan los US$ 3.800 millones, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

En el país opera una decena de aerolíneas internacionales: American Airlines, Iberia, Air Europa, Air France, Swiftair, Turkish Airlines, Wingo (empresa de bajo costo de Copa), Caribbean Airlines, TAP y Cubana de Aviación. Copa es la que ofrece más frecuencias entre Venezuela y el mundo —diez vuelos diarios— y es vital para la conexión con el resto de América Latina.