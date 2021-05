Peajes funcionarán en forma automática con barrera y distinta modalidad de pago

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El plan a llevarse a cabo implicará en un comienzo un retiro de cajeros en horario nocturno, para posteriormente ser retirados en el horario diurno, pasando los peajes en un plazo no muy lejano a funcionar en forma automática con barrera.



El cobro de los tránsitos cuando no haya cobro manual, será mediante el Tag (cobro por Telepeaje) y los vehículos que no posean este dispositivo, se levantará la barrera al registrarlos por matrículas y el cobro irá al Sucive para ser abonado conjuntamente con la patente o en forma independiente pagándolo en Red Pagos o Abitab con el Padrón y Matrícula, de acuerdo con un comunicado de la Corporación Vial del Uruguay (CVU).



El cobro mediante el Telepeaje, seguirá teniendo un precio diferencial, abonándose un precio menor que el cobro que irá con cargo al Sucive.

Invitamos a los clientes a que sigan incorporando el Tag a sus vehículos para obtener un precio menor en los Peajes, siendo el dispositivo gratuito, el cual se puede solicitar con una recarga en los Peajes, Abitab o Red Pagos, o en los bancos y sus Tarjetas de Crédito.



Más de 500.000 uruguayos ya poseen Tags y se benefician con descuentos en el precio, así como también con un tránsito más ágil y cómodo por los Peajes.