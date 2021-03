Películas, redes sociales y plataformas de streaming en smartphone y tablet de Huawei

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De la mano de los Huawei Mobile Services (HMS) es posible tener acceso a todas las aplicaciones que quieras de tres formas distintas:



Phone Clone: una forma fácil de transferir aplicaciones, contactos, datos, archivos y fotos desde un smartphone antiguo smartphone a uno nuevo, en unos pocos y sencillos pasos.



Es una app que funciona con el punto de acceso WLAN para transferir datos entre dos smartphones. Con esta herramienta, no necesitas una laptop para hacer una copia de seguridad de los datos y el usuario tampoco tiene que registrar ninguna cuenta. Phone Clone puede transferir datos de diversos tipos de manera muy rápida, lo que hace que el proceso sea más fácil que nunca.



Una de las mayores ventajas de Phone Clone es su compatibilidad multiplataforma. Ya sea que tengas un teléfono Android o iOS, puedes usar Phone Clone para transferir los datos a tu nuevo teléfono Huawei.



La aplicación es fácil de usar. Tienes que ir directamente a la app preinstalada Phone Clone y seleccionar "Nuevo teléfono (recibir datos)". A continuación, abre Phone Clone en tu viejo teléfono. Si no cuentas con ella, la puedes descargar de AppGallery o cualquier otra tienda de apps. Abre la aplicación y configura el teléfono en "Teléfono antiguo (enviar datos)" y entonces podrás enlazar los dos dispositivos escaneando un código QR. Elige los datos para clonar en tu antiguo dispositivo y los recibirás en el nuevo.



Además de la transferencia de datos, Phone Clone también permite mover aplicaciones del teléfono antiguo al nuevo. Puedes copiar los datos de las apps y omitir las que usas menos para ahorrar tiempo en la transferencia y dejar más espacio en el nuevo smartphone.



AppGallery: la tienda oficial de aplicaciones de Huawei con más de 490 millones de usuarios activos mensualmente en 170 países y una lista de aplicaciones en constante crecimiento. Cuenta con un mecanismo de detección de cuatro capas para garantizar que las aplicaciones que se ofrecen son seguras para descargar y usar. Simplemente hay que buscar las aplicaciones y descargarlas.



Dentro de la primera mitad del 2020, las descargas de aplicaciones por parte de los usuarios llegaron a los 261 mil millones, definiendo la popularidad y crecimiento de la tienda de aplicaciones entre los usuarios.

Actualmente, 1.8 millones de desarrolladores globalmente se han unido al ecosistema de Huawei Mobile Services y más de 96,000 aplicaciones han sido integradas a HMS Core a nivel mundial, ofreciendo a los usuarios experiencias cada vez más únicas.



Petal Search: permite que los usuarios de Huawei encuentren y descarguen aplicaciones en sus dispositivos con HMS. También localiza noticias, imágenes y mucho más. Simplemente hay que usarlo directamente desde la pantalla de inicio del dispositivo o si no está preinstalada, deberás descargarla desde AppGallery.



Potenciado por Petal Search Engine, esta herramienta ofrece una experiencia de búsqueda que localiza y brinda información, ofreciendo los resultados más precisos y relevantes para cada usuario con el fin de que personalice y gestione completamente su experiencia con el smartphone.



Actualmente, la herramienta de búsqueda enlista las aplicaciones de múltiples fuentes, siempre nombrando el origen, para una mayor transparencia. AppGallery de Huawei está integrada en la herramienta, y cualquier aplicación ya disponible en la tienda de la compañía aparecerá en la parte superior de cualquier búsqueda en Petal Search. Además, nuevas aplicaciones continúan agregándose a la AppGallery cada semana.



Al crear una asociación con los líderes mundiales de los motores de búsqueda, Petal Search reúne grandes tecnologías de seguridad y protección basadas en hardware, combinadas con las incomparables normas de privacidad establecidas por estos motores de búsqueda líderes en el área.