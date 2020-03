Pepsi comprará fabricante de bebidas energéticas por US$ 3.850 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

PepsiCo dijo el miércoles que compraría la firma Rockstar Energy Beverages por US$ 3.850 millones, en el mayor esfuerzo de la compañía estadounidense por situarse en el mercado de bebidas energéticas donde se ha estado expandiendo rápidamente su rival Coca-Cola.

Pepsi Inc, que ya distribuye las bebidas Rockstar, tiene una presencia menor en el mercado de bebidas energéticas con sus marcas Mountain Dew Kickstart y Mountain Dew Game Fuel.



Coca-Cola Co, que tiene una participación en la rival de Rockstar, Monster Beverage Co, lanzó su propia marca de bebidas energéticas Coke en Estados Unidos a inicios de este año, luego de presentarla en los mercados europeos meses antes.



Rockstar fue fundada en 2001 en Las Vegas y patrocina deportes de acción y festivales musicales como su principal medio de publicidad.



El mercado global de bebidas energéticas está dominado actualmente por Red Bull de Austria.



Pepsi dijo que no espera que el acuerdo impacte sus ingresos o ganancias por acción en 2020.



Centerview Partners LLC es el asesor financiero de PepsiCo, mientras que Gibson, Dunn & Crutcher LLP es el consejero principal. El asesor financiero de Rockstar es Goldman Sachs y King & Spalding es su consejero legal.