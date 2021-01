PepsiCo y Beyond Meat se juntan para crear snacks y bebidas a partir de plantas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

PepsiCo Inc y Beyond Meat Inc dijeron el martes que formarían una empresa conjunta para desarrollar y vender snacks y bebidas a partir de proteínas vegetales.

Las acciones de Beyond Meat, que en 2020 ganaron alrededor de un 65%, escalaron un 22,4% en las operaciones previas a la apertura, mientras que las de PepsiCo subieron un 1%.



Las alternativas a la carne con base en plantas, como las hamburguesas de Beyond Meat, han ganado popularidad en los últimos años a medida que los consumidores buscan ampliar o cambiar dietas a base de pollo, cerdo y vacuno.

Beyond Meat sufrió una pérdida sorpresiva en sus resultados del último trimestre. La demanda de sus productos disminuyó tras un aumento inicial al comienzo de la pandemia de COVID-19.



La nueva asociación con PepsiCo le dará al fabricante de alimentos vegetarianos acceso a los recursos de distribución y marketing del gigante de las bebidas y le permitirá expandirse a nuevas líneas de productos, dijo el director ejecutivo de Beyond Meat, Ethan Brown.