PepsiCo pronostica sorpresiva caída en sus ganancias por aumento de inversiones

PepsiCo Inc pronosticó el viernes una sorpresiva caída en las ganancias para todo el año, ya que la compañía de bebidas y refrigerios invirtió mucho en marketing y desarrollo de nuevos productos en un intento por arrebatarle cuota de mercado a Coca-Cola Co Inc.



PepsiCo ha aumentado la publicidad de sus refrescos (Pepsi, Diet Pepsi y Mountain Dew) y también está invirtiendo fuertemente en su negocio de refrigerios para ofrecer productos con nuevos sabores, métodos de preparación más saludables y un envasado atractivo.



Las inversiones en publicidad e innovación están impulsando un fuerte crecimiento de sus productos principales, dijo a Reuters el director financiero de la firma, Hugh Johnston.



"(Esto) ha provocado que queramos invertir más dinero en los negocios en 2019", agregó.



La compañía dijo que espera que su ganancia por acción ajustada en 2019 caiga un 3% a 5,50 dólares, mientras que los analistas en promedio esperaban un aumento de 3,5% a 5,86 dólares por título, según datos de IBES de Refinitiv.



El pronóstico también toma en cuenta unos impuestos más altos y un impacto de 2 puntos porcentuales por la fortaleza del dólar.



Sin considerar el impacto cambiario y los costos de adquisición, la compañía pronosticó un crecimiento de 4% en sus ingresos operativos este año, superior al crecimiento del 3,7% en 2018.



Coca-Cola también advirtió el jueves que sus ganancias por acción podrían caer en 2019, citando un dólar más fuerte. La previsión hizo caer sus acciones casi un 9%.



Las acciones de PepsiCo subían un 2,4% el viernes antes de la apertura de Wall Street.