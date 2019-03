Pequeños "hitos" y debes en números de Ancap en 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El momento de presentar los balances de Ancap fue por años un lastre para el gobierno. Cuando el ente era dirigido por Raúl Sendic y José Coya perdió US$ 800 millones en cinco años y requirió una capitalización del gobierno por US$ 622 millones. En 2016 llegó Marta Jara como presidenta y los números positivos —ganancias de US$ 15 millones ese año y de US$ 39 millones en 2017— fueron exhibidos como un logro de la nueva gestión.

La presentación ayer de los resultados de 2018, con utilidades por US$ 88 millones, fue más ágil que las anteriores y en un clima distendido. Es que Ancap tras reestructurar varias áreas de negocios parece haber tomado la senda de una empresa normal, que cierra sus balances con ganancias (más o menos dependiendo del año).

"Estamos satisfechos con los resultados económicos", dijo Jara, que estuvo acompañada al presentar los números por los directores de la empresa y el ministro de Industria, Energía y Minería Guillermo Moncecchi. En primera fila seguía la presentación la exministra de esa rama y precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse.

Según Ancap, las ganancias del año pasado se sustentan en "un precio del crudo en promedio más bajo que el proyectado y ahorros de funcionamiento". Además, se indicó en la presentación que la mejora financiera permitió reducir "el objetivo de rentabilidad para este año y (eso) fue tenido en cuenta en la instancia de ajuste de enero 2019", cuando los combustibles no subieron de precio pese al ajuste anual del Imesi.

Con esto, el mensaje es que las mayores utilidades de Ancap se trasladaron al precio de los combustibles. La oposición no lo entiende así: desde el Partido Nacional, el diputado Pablo Abdala dijo que "es evidente que la ganancia es consecuencia de los sobreprecios" en las naftas y citó a la Comisión de Industria a Jara para que explique los resultados del ente.

El gerente económico y financiero, Gustavo Mayola, explicó que los ingresos brutos de Ancap en 2018 ascendieron a US$ 2.922 millones. Descontando US$ 1.100 millones que tienen otros destinos —como el margen de ganancia de distribuidores o el pago de Imesi, entre otros— y US$ 1.477 millones del costo de producir los bienes vendidos, se llega a US$ 345 millones de ganancia bruta.

El número final del ejercicio surge de restar a eso US$ 182 millones de gastos no relacionados a los productos vendidos, US$ 82 millones del resultado financiero negativo —la empresa perdió US$ 53 millones por la diferencia del tipo de cambio—, US$ 14 millones del pago de impuesto a la renta y sumar los US$ 21 millones que ganaron las firmas vinculadas al grupo Ancap.

En comparación al 2017, la facturación por ventas al mercado interno creció 9% en pesos corrientes —el volumen de gasolinas se mantuvo estable, el de gasoil cayó 1,7% y el de supergas subió 1,5%— y hubo mejoras en las ventas bunkers (a barcos), las exportaciones a las plantas de celulosa y los envíos de gasoil a UTE para generación térmica. Todo eso contribuyó a un incremento del ingreso bruto de Ancap de 13,1%.

A nivel de los costos de venta, aumentó 24% en el año el suministro de crudo y derivados por la suba del barril y el aumento del dólar, mientras que bajó 7% el valor de los biocombustibles (se redujo el porcentaje obligatorio de biodiesel que debe mezclarse con gasoil y Ancap compró etanol para mezclar con naftas a menor precio) y disminuyeron 8% otros costos principalmente por menos gastos en remuneraciones y servicios contratados.

Sobre la situación financiera, Mayola informó que se cancelaron deudas por US$ 78 millones en el ejercicio y remarcó la "mejora" respecto a 2015, cuando la liquidez de la empresa "estaba comprometida". De hecho, el apalancamiento de Ancap (relación entre deuda y patrimonio) era del 946% en 2015 y se ubicó en 113% en 2018, mientras que la rentabilidad pasó de -115% hasta 11% en términos del patrimonio.

Líneas de negocios.

El gerente general de Ancap, Ignacio Horvath, destacó que "todas" las líneas de negocios de la empresa tuvieron mejoras. Los combustibles dieron utilidades por US$ 166 millones (contra US$ 82,4 millones en 2017) y los lubricantes por US$ 2,4 millones. El gas natural revirtió la tendencia a dar pérdidas —un "hito histórico", dijo Horvath— y ganó US$ 1,4 millones, y el portland mantuvo pérdidas, por US$ 6,5 millones (venía de US$ 12,3 millones).

Acerca del portland, indicó por el conflicto con el sindicato —enfrentado a la empresa por la gestión de la cementera— paralizó la planta 88 días en el año y la producción bajó 13%. Sin esos paros, Horvath dijo que las pérdidas habrían sido US$ 2 millones menos.

El gerente general resaltó la reorganización del trabajo en la compañía y el ahorro: hay 445 funcionarios menos que en 2014, se pagan $ 446 millones menos en salarios y se gasta US$ 3,8 menos en horas extras.

"Vemos una empresa consolidad y a futuro muchas oportunidades", señaló Jara. Un compromiso de gestión incumplido fue cubrirse del precio del crudo, aunque Jara dijo que se analizará "la estrategia" para ello.

Refinado récord y reflexión sobre el precio de naftas Las autoridades de Ancap defendieron el refinado local de combustible ante las propuestas de liberar la importación. El beneficio de depurar el petróleo en la planta de La Teja llegó a US$ 124 millones en 2018, dijo el gerente general, Ignacio Horvath y destacó que hubo un procesamiento récord en el año de 16 millones de barriles.



Consultado por las críticas de la oposición por la decisión de refinar y no importar, Marta Jara señaló que los datos salen de la metodología que usan las petroleras internacionales y preguntó en qué se basan lo que dicen lo contrario.



El ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, fue preguntado sobre si las mejoras de Ancap podrían trasladarse a una rebaja de las tarifas y así mejorar en los rankings que ubican al país entre los que tienen combustibles más caros. “El objetivo tiene que ser siempre mejorar la condición de vida de todos y eso involucra no solo los costos, sino los salarios reales que han crecido o la carga impositiva de Uruguay que no es de las más altas de la región. Digo esto porque el precio de la nafta no se debe ver aislado sino en el contexto general de la situación del país. Una estrategia no puede ser mejorar en los rankings de precio de la nafta sino en los de calidad de vida”, respondió.



Ante una consulta sobre las pérdidas de Ancap en el gobierno anterior, Moncecchi dijo que “no es una meta recuperar ese dinero porque son cosas incomparables, sino que la meta es de eficiencia y ganancia en cada año”. Jara complementó indicando que “no tenemos deudas con el Poder Ejecutivo, la empresa se capitalizó y desde ahí cuidamos el patrimonio”.

Las empresas subsidiarias de Ancap.

Mejora. Tras años dando pérdidas (el último 2016, con un rojo de $ 381 millones) en 2017 las empresas del grupo Ancap ganaron poco más de $ 1 millón. La mejora el año pasado fue significativa y aportaron $ 667 millones (US$ 21 millones) al resultado de la empresa. “Casi todas mejoraron. Concentramos el portafolio en los negocios medulares y donde podemos hacer buen papel”, dijo Jara.



Ducsa. Como es habitual, la distribuidora de combustibles fue la de mejor desempeño. Ganó $ 33 millones más que el año anterior y fue destacada “la mejor gestión” a la interna de la empresa.



ALUR. Produce biocombustibles. Pasó de perder $ 48 millones a ganar $ 336 millones en 2018. Esto se dio principalmente por la buena cosecha de caña. También bajó 17% sus deudas financieras.



Cementos del Plata. Tras un resultado positivo en 2017 perdió $ 91 millones en el último ejercicio. Bajaron 8% las ventas y aunque crecieron las exportaciones de cal a Brasil, hubo un efecto adverso por la evolución del real.



Carboclor. La petroquímica en Argentina acordó con sus acreedores y un cambio en la orientación del negocio, ganando $ 142 millones.