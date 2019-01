Perros y gatos al trabajo: tendencia pet friendly aterriza en las oficinas de Santiago

Mientras Francesca Finaldi (26) trabaja desde su escritorio, Gary toma agua frente a un ventanal. Pero no se trata de uno de sus compañeros de oficina, sino de su pug de tres años y medio, el que deambula feliz por la casona de Providencia mientras su dueña trabaja frente a un computador.



"Traigo a Gary a la pega cuando mi familia se va de viaje y no hay nadie que lo pueda cuidar en mi casa", cuenta. "Nunca pensé que iba a ser tan buena la experiencia. Los demás lo recibieron muy bien y él se relajó tanto que terminó roncando", dice, entre risas.



Desde hace unos años que los espacios pet friendly comenzaron a hacerse cada vez más populares. Se trata de distintos lugares que permiten la entrada de mascotas donde usualmente estarían prohibidas. Algunos restaurantes, hoteles y tiendas fueron los pioneros en esta tendencia mundial, que lentamente se ha ido abriendo paso en los espacios de trabajo.



Amazon, por ejemplo, fue una de las primeras grandes compañías a nivel mundial que permitió el acceso de perros a sus instalaciones. Es más, en enero de este año, la empresa anunció que en un día cualquiera, sus trabajadores compartían espacio con más de 6.000 perros en promedio.



El fenómeno llega a Chile



Hace casi tres meses que las oficinas de Royal Canin se convirtieron en pet friendly . Con la ayuda de un canil y un gatil, sus empleados pueden ir a trabajar diariamente con sus mascotas.



"En el equipo tenemos a una persona que es de Concepción y viene un par de veces al mes a Santiago. Cuando venía tenía que dejar al perro allá y ahora se lo trae con él porque lo puede llevar al trabajo", explica Cristián Torrealba, director de marketing de Royal Canin Chile.



Como parte de un compromiso global de la empresa, de aquí al 2020 todas sus oficinas a nivel mundial deben admitir mascotas. Chile fue uno de los primeros en hacerlo el 24 de septiembre, sumándose de esa manera a España y Portugal.



"Desde el punto de vista de las personas que no tienen mascotas, es como si llegara un juguete, hasta hace que el ambiente sea más agradable", agrega Torrealba.



Las mascotas y el cowork

Con su recién estrenado segundo edificio en Chile, la empresa mundial de espacios de trabajo compartido, Wework, decidió ser parte de la tendencia.



"El concepto no se conoce mucho en Chile y todavía hay un miedo sobre, por ejemplo, qué va a pasar con los perros, la bulla y todo eso, pero para los dueños del edificio fue algo muy normal", cuenta Leandro Basaez, director de Wework Chile.



Hace apenas una semana y media que el nuevo establecimiento en la calle Mariano Sánchez Fontecilla está funcionando, y varios usuarios ya han ido a trabajar con sus mascotas.



"Uno pasa tanto rato en la oficina, que el hecho de poder traerlo contigo incluso tiene un beneficio en la productividad. Las personas en general están más contentas", dice Basaez.



Esta nueva posibilidad no tiene un costo adicional para sus miembros, pero tampoco existen espacios especiales designados para sus mascotas. La única restricción es que deben estar en todo momento junto a sus dueños con la correa puesta.



Si bien Basaez afirma que privilegian a los perros, todo tipo de mascotas son permitidas mientras estén resguardadas de manera adecuada.