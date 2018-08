Pese al deceso de su fundadora, Kate Spade sigue al alza

Tras el fallecimiento de su fundadora Kate Spade, la firma homónima está logrando resultados mejor de los esperados.



Según indicó Tapestry -matriz de la compañía, así como también de Coach y Stuart Weitzman-, Kate Spade situó sus ventas en US$ 1.280 millones durante su último trimestre, sobrepasando las expectativas.



Asimismo, informó que las ventas comparables cayeron 3%, mejorando las estimaciones que hablaban de una caída de 7%.



Con esos datos, Tapestry cerró el ejercicio fiscal 2018 con ganancias de US$ 397,5 millones frente a las de US$ 591 millones del año anterior. La caída, se según se explicó, se debe mayoritariamente al impacto monetario de la adquisición de Kate Spade, compañía con la que esperan seguir aunando sinergias durante el año 2019.